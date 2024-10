Barcelona goleia Sevilla (5-1) na volta de Gavi após quase um ano

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/10/2024 - 19:33 Para compartilhar:

Em uma noite perfeita, coroada com o regresso de Gavi depois de quase um ano lesionado, o líder Barcelona goleou o Sevilla por 5 a 1, neste domingo (20), pela décima rodada, e ficou três pontos à frente do Real Madrid (2º) antes do tão aguardado ‘El Clásico’ que será disputado no sábado, no Santiago Bernabéu.

O Barça voltou da pausa internacional com uma injeção de confiança numa semana crucial, em que recebe o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões na quarta-feira e visita o Bernabéu três dias depois.

Atrás dos dois grandes do futebol espanhol aparece o Atlético (3º), a sete do líder após vencer o Leganés por 3 a 1 neste domingo.

No último jogo do dia, o Barcelona respondeu ao Real Madrid – que havia vencido o Celta por 2-1 – ao atropelar o Sevilla sem qualquer dificuldade, com três gols antes do minuto 40.

Robert Lewandowski marcou duas vezes (23′ de pênalti e 39′) chegando aos 12 gols em LaLiga, da qual é o artilheiro. O técnico do Barça, Hansi Flick, o retirou no segundo tempo para poupá-lo.

Pedri marcou o seu após um contra-ataque que ele mesmo iniciou, finalizando com um belo chute de fora da área após Lamine Yamal lhe dar um passe (28′).

– Retorno com braçadeira –

Na reta final houve gols de Pablo Torre (82′ e 89′), certeiro após sair do banco, e o momento mágico da noite: o retorno de Gavi.

Aplaudido quando foi aquecer no meio do segundo tempo, o jogador espanhol de 20 anos voltou a disputar um jogo depois de quase um ano afastado devido a uma grave lesão no joelho direito.

Pedri entregou-lhe a braçadeira de capitão e um dos ídolos da torcida blaugrana jogou quase 15 minutos.

“Estou muito feliz por estar de volta à equipe. Há muitos meses que sonho com este momento e estou grato a todos porque tornaram tudo muito mais fácil para mim”, disse Gavi.

“Gavi merece esse momento. Ele é um trabalhador e um cara muito legal. Você pode ver que os fãs o amam muito”, acrescentou Pedri.

O gol de honra do Sevilla foi marcado por Idumbo num rápido contra-ataque (87′).

– Atleti vence com dois de Sorloth –

Mais cedo o Atlético de Madrid ficou atrás no placar até o segundo tempo mas conseguiu vencer o Leganés em casa por 3 a 1 de virada com um gol do francês Antoine Griezmann e dois do norueguês Alexander Sorloth.

No estádio Metropolitano com um dos setores das arquibancadas vazio em cumprimento à sanção pelos incidentes – lançamento de objetos – que provocaram a interrupção do jogo contra o Real Madrid, o camaronês Yvan Neyou colocou o time ‘pepinero’ em vantagem aos 34 minutos.

O técnico do Atlético Diego Simeone fez uma série de mudanças no segundo tempo, incluindo a substituição de Rodrigo Riquelme por seu filho Giuliano Simeone, meio-campista de 21 anos.

Sorloth empatou para os anfitriões com um belo chute após um passe de Axel Witsel (69′).

Giuliano também fez sua parte na reação. Ele conduziu a bola pela direita e seu cruzamento para a primeira trave foi desviado para o gol por Griezmann, que se antecipou ao goleiro Marko Dmitrovic (81′).

“Nestas semanas, tenho trabalhado muito nesta posição (à direita) e estou muito feliz com meu desempenho e a assistência para Griezmann”, comemorou Giuliano em entrevista à Movistar.

Sorloth confirmou o triunfo dos ‘rojiblancos’ nos acréscimos (90’+9) com um chute de curta distância, marcando seu terceiro gol em LaLiga desde que chegou neste verão, vindo do Villarreal.

“Acho que no primeiro tempo controlamos o jogo, sem causar muitos danos, tendo algumas situações, mas eles também defenderam muito bem, aproveitaram a chance de marcar”, disse o técnico Simeone após a partida.

“No segundo tempo melhoramos um pouco, sobretudo ao acelerar o jogo”, acrescentou ele à Movistar.

Os três pontos dão tranquilidade ao ‘Atleti’ antes de receber o Lille na quarta-feira pela Liga dos Campeões.

O Villarreal (4º) está dois pontos atrás do Atlético, após empatar em casa (1-1) com o Getafe neste domingo.

— Jogos da 10ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Alavés – Valladolid 2 – 3

– Sábado:

Athletic Bilbao – Espanyol 4 – 1

Osasuna – Betis 1 – 2

Girona – Real Sociedad 0 – 1

Celta Vigo – Real Madrid 1 – 2

– Domingo:

Mallorca – Rayo Vallecano 1 – 0

Atlético de Madrid – Leganés 3 – 1

Villarreal – Getafe 1 – 1

Barcelona – Sevilla 5 – 1

– Segunda-feira:

(16h00) Valencia – Las Palmas

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 27 10 9 0 1 33 10 23

2. Real Madrid 24 10 7 3 0 21 7 14

3. Atlético de Madrid 20 10 5 5 0 16 6 10

4. Villarreal 18 10 5 3 2 18 18 0

5. Athletic Bilbao 17 10 5 2 3 17 11 6

6. Mallorca 17 10 5 2 3 10 8 2

7. Betis 15 10 4 3 3 10 9 1

8. Osasuna 15 10 4 3 3 14 16 -2

9. Rayo Vallecano 13 10 3 4 3 11 10 1

10. Celta Vigo 13 10 4 1 5 17 17 0

11. Real Sociedad 12 10 3 3 4 8 8 0

12. Girona 12 10 3 3 4 11 13 -2

13. Sevilla 12 10 3 3 4 10 15 -5

14. Alavés 10 10 3 1 6 13 18 -5

15. Espanyol 10 10 3 1 6 10 17 -7

16. Getafe 9 10 1 6 3 7 8 -1

17. Leganés 8 10 1 5 4 6 12 -6

18. Valladolid 8 10 2 2 6 8 21 -13

19. Valencia 6 9 1 3 5 5 13 -8

20. Las Palmas 3 9 0 3 6 9 17 -8

