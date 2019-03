Barcelona goleia Lyon (5-1) e vai às quartas de final da Champions

O Barcelona avançou às quartas de final da Liga dos Campeões ao golear por 5 a 1 o Lyon, com direito a dois gols de Lionel Messi, nesta quarta-feira no jogo de volta das oitavas de final da competição (0-0 na ida).

Em uma partida completamente dominada pelos catalães, Messi abriu o placar em cobrança de pênalti (17 min), antes do brasileiro Philippe Coutinho ampliar (31).

No segundo tempo, Tousart deu um fio de esperança ao Lyon (58) diminuindo o prejuízo francês, mas Messi novamente (78), Gerard Piqué (80) e Ousmane Dembélé (85), ambos em passes do argentino, selaram a vaga do Barça.

gr/am