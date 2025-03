Barcelona goleia Girona e volta a ser líder isolado do Espanhol

Com dois gols de Robert Lewandowski, o Barcelona goleou o Girona por 4 a 1 neste domingo (30), em Montjuic, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol, e voltou à liderança isolada.

Ladislav Krejci (43′) marcou contra e abriu o placar para o Barça no final do primeiro tempo ao tentar afastar uma bola lançada em cobrança de falta de Lamine Yamal.

Depois do intervalo, Arnaut Danjuma (53′) empatou para o Girona e deu emoção à partida, mas os dois gols de Lewandowski (61′ e 77′) e mais um de Ferran Torres (86′) definiram a goleada ‘blaugrana’.

Lewandowski se mantém na artilharia do campeonato, agora com 25 gols, três a mais que o francês Kylian Mbappé, que também balançou as redes duas vezes na rodada.

“Às vezes não conseguimos marcar nos minutos iniciais, mas temos um plano e conseguimos marcar vários gols no final. Nos minutos finais, também houve mais espaço e mais oportunidades de gol; foi um jogo muito bom”, disse o atacante polonês à Movistar+.

Sobre seus gols, Lewandowski falou sobre suas condições físicas: “Muita gente fala da minha idade, mas agora me sinto muito bem fisicamente e, olhando as estatísticas, não há diferença entre agora e alguns anos atrás”, afirmou.

“O mais importante é que nós, como equipe, estamos todos jogando na mesma direção. Sabemos que temos muitos jogos pela frente, mas sabemos que se estivermos focados, como estivemos hoje, podemos aproveitar nosso futebol”, concluiu.

Com a vitória, o Barcelona chega a 66 pontos, três à frente do Real Madrid, que no sábado venceu o Leganés por 3 a 2 no Santiago Bernabéu. O terceiro colocado é o Atlético de Madrid, com 57 pontos, que ficou mais distante da luta pelo título depois do empate em 1 a 1 com o Espanyol.

Já o Girona, que precisava reverter sua série negativa para tentar subir na tabela, fica na 13ª posição com 34 pontos, sete acima do Leganés (17º), que abre a zona de rebaixamento.

— Jogos da 29ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sábado:

Real Sociedad – Valladolid 2 – 1

Espanyol – Atlético de Madrid 1 – 1

Alavés – Rayo Vallecano 0 – 2

Real Madrid – Leganés 3 – 2

– Domingo:

Getafe – Villarreal 1 – 2

Barcelona – Girona 4 – 1

(13h30) Athletic Bilbao – Osasuna

(13h30) Valencia – Mallorca

(16h00) Betis – Sevilla

– Segunda-feira:

(16h00) Celta Vigo – Las Palmas

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 66 29 21 3 5 82 28 54

2. Real Madrid 63 29 19 6 4 62 29 33

3. Atlético de Madrid 57 29 16 9 4 47 23 24

4. Athletic Bilbao 52 28 14 10 4 46 24 22

5. Villarreal 47 28 13 8 7 51 39 12

6. Betis 44 28 12 8 8 38 35 3

7. Rayo Vallecano 40 29 10 10 9 33 31 2

8. Mallorca 40 28 11 7 10 28 34 -6

9. Celta Vigo 39 28 11 6 11 41 41 0

10. Real Sociedad 38 29 11 5 13 27 31 -4

11. Sevilla 36 28 9 9 10 32 37 -5

12. Getafe 36 29 9 9 11 26 25 1

13. Girona 34 29 9 7 13 37 45 -8

14. Osasuna 33 28 7 12 9 33 42 -9

15. Espanyol 29 28 7 8 13 27 40 -13

16. Valencia 28 28 6 10 12 31 46 -15

17. Alavés 27 29 6 9 14 32 44 -12

18. Leganés 27 29 6 9 14 28 46 -18

19. Las Palmas 25 28 6 7 15 32 47 -15

20. Valladolid 16 29 4 4 21 19 65 -46

