Barcelona goleia Getafe (4-0) e toma vice-liderança do Girona

AFP - 24/02/2024 - 15:29

Depois dos últimos jogos com sofrimento e vários resultados decepcionantes, o Barcelona finalmente conseguiu uma vitória sólida e tranquila, por 4 a 0, sobre o Getafe, neste sábado (24), pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol.

Graças a este triunfo, o Barça sobe provisoriamente do terceiro para o segundo lugar, agora com, um ponto de vantagem sobre o Girona (57 contra 56), que recebe na segunda-feira o Rayo Vallecano (14º).

Em relação ao líder, o Barcelona está cinco pontos atrás do Real Madrid, que recebe o Sevilla (15º) no Santiago Bernabéu no domingo.

Na temporada irregular do Barça, este duelo contra o Getafe, décimo colocado, foi relativamente tranquilo.

O ponta-direita Raphinha abriu o placar no primeiro tempo, ao superar no mano a mano o goleiro David Soria após receber uma assistência de Jules Koundé aos 19 minutos.

O próprio brasileiro, em sua volta ao time como titular, teve outras duas chances claras antes do intervalo, mas foi só no segundo tempo que o Barcelona deixou tudo encaminhado para o triunfo.

Depois do susto em um chute de Luis Milla que quase empatou ao acertar a trave logo no início da segunda etapa (49′), o segundo gol dos catalães veio aos 53, quando um cruzamento perfeito do dinamarquês Andreas Christensen foi empurrado para o fundo da rede rede pelo português João Félix, que estava livre.

Depois de Robert Lewandowski ter um gol anulado aos 57 minutos, o terceiro veio aos 61, com Raphinha desta vez na função de assistente para que seu companheiro holandês Frenkie De Jong pudesse marcar o seu.

O quarto e último veio já nos descontos (90’+1), quando Fermín López recuperou uma bola na área após uma defesa de David Soria.

Os últimos jogos obrigaram o Barcelona a trabalhar duro para evitar o desastre.

Os jgadores do time catalão tiveram que nadar contra a corrente para empatar em 3 a 3 em casa contra o modesto Granada e depois vencer o Celta por 2 a 1 nos acréscimos em Vigo, nos dois jogos anteriores do campeonato espanhol. Além disso, na quarta-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, empatou em 1 a 1 na visita ao Napoli.

A deste sábado foi a vitória mais contundente do Barça desde setembro, quando emendou duas goleadas por 5 a 0, contra o Betis por LaLiga e contra o belga Royal Antwerp pela Liga dos Campeões.

— Jogos da 26ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Real Sociedad – Villarreal 1 – 3

– Sábado:

Barcelona – Getafe 4 – 0





Alavés – Mallorca

(17h00) Almería – Atlético de Madrid

– Domingo:

(10h00) Cádiz – Celta Vigo

(12h15) Betis – Athletic Bilbao

(14h30) Las Palmas – Osasuna

(17h00) Real Madrid – Sevilla

– Segunda-feira:

(17h00) Girona – Rayo Vallecano

. adiado

Granada – Valencia

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG





1. Real Madrid 62 25 19 5 1 53 16 37

2. Barcelona 57 26 17 6 3 56 34 22

3. Girona 56 25 17 5 3 54 32 22

4. Atlético de Madrid 51 25 16 3 6 50 26 24

5. Athletic Bilbao 49 25 14 7 4 45 23 22

6. Real Sociedad 40 26 10 10 6 35 26 9

7. Betis 39 25 9 12 4 28 25 3

8. Valencia 36 25 10 6 9 29 29 0

9. Las Palmas 35 25 10 5 10 25 25 0

10. Getafe 34 26 8 10 8 33 38 -5

11. Osasuna 32 25 9 5 11 29 36 -7

12. Villarreal 29 26 7 8 11 38 48 -10

13. Alavés 28 25 7 7 11 24 31 -7

14. Rayo Vallecano 25 25 5 10 10 22 33 -11

15. Sevilla 24 25 5 9 11 30 37 -7

16. Mallorca 23 25 4 11 10 22 33 -11

17. Celta Vigo 20 25 4 8 13 27 37 -10

18. Cádiz 17 25 2 11 12 15 35 -20

19. Granada 14 25 2 8 15 27 49 -22

20. Almería 8 25 0 8 17 23 52 -29

