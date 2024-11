Barcelona goleia Estrela Vermelha (5-2) em Belgrado pela Champions

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/11/2024 - 20:20 Para compartilhar:

O Barcelona goleou o Estrela Vermelha por 5 a 2 nesta quarta-feira (6), em Belgrado, pela 4ª rodada da Liga dos Campeões, resultado que deixa o time catalão no grupo dos oito primeiros colocados, que dá acesso direto às oitavas de final.

O zagueiro Íñigo Martínez (12′) abriu o placar de cabeça, mas o time sérvio marcando com o meia congolês Silas Katompa (26′).

Ainda no primeiro tempo, o Barça voltou a liderar o placar com um gol do artilheiro Robert Lewandowski (42′), que fez o terceiro do time espanhol pouco depois da volta do intervalo (52′).

“Hoje a ideia era marcar rápido um gol. No primeiro tempo, ficamos um pouco mais lentos”, comentou Lewandowski, antes de mostrar felicidade pela vitória: “Quando um time joga de forma muito defensiva como hoje, precisamos de um pouco de paciência. Estou feliz porque, como equipe, jogamos muito bem. Tínhamos o jogo sob controle e são mais três pontos”.

Na sequência, foi a vez do brasileiro Raphinha marcar, e o quinto gol saiu dos pés de Fermín López (75′).

Na reta final, o atacante angolano Milson (83′), que havia saído do banco de reservas minutos antes, descontou para o Estrela Vermelha.

Tanto Raphinha quanto Lewandowski têm cinco gols em quatro jogos nesta Champions, empatados na artilharia com o sueco Viktor Gyokeres, do Sporting, e o inglês Harry Kane, do Bayern de Munique.

“O que eu mais gosto é que o time entra em campo sempre para competir e fazer o melhor possível, e estamos vendo os resultados”, declarou após a partida o técnico do Barcelona, Hansi Flick.

