Barcelona ganha Troféu Joan Gamper com goleada sobre Pumas do México

O Barcelona conquistou o Troféu Joan Gamper, seu tradicional torneio amistoso de pré-temporada, ao derrotar por 6 a 0 o Pumas do México neste domingo, no Camp Nou.

Os gols da vitória do Barça foram marcados por Pedri (2x), Lewandowski, Dembelé, Aubameyang e De Jong.

A menos de uma semana do início do Campeonato Espanhol, os novos reforços do time ‘blaugrana’ causaram uma boa impressão nos torcedores.

“Começamos um ano com muitas expectativas. Queremos ganhar títulos nesta temporada para fazer os torcedores felizes. Vamos trabalhar duro”, prometeu o treinador do time catalão, Xavi Hernández.

O jogo também serviu para a promover a estreia do francês Jules Koundé, recém contratado junto ao Sevilla, que entrou no segundo tempo no lugar de Ronald Araújo.

O zagueiro Andreas Christensen, outra das novidades do Barcelona para a nova temporada, não participou da partida devido a dores cervicais.

Antes da partida, o brasileiro Daniel Alves, que está no Pumas, foi homenageado pelos mais de 400 jogos com a camisa do Barça em duas passagens (2008-2016 e 2021-2022).

O Troféu Joan Gamper é organizado pelo Barcelona desde 1966. Em suas 57 edições, a equipe catalã foi campeã em 44, incluindo as dez últimas.

A última vez que o Barça não ganhou seu troféu de pré-temporada foi em 2012, quando perdeu por 1 a 0 para a Sampdoria.

