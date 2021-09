Barcelona fica no 0 a 0 fora de casa com o Cádiz no Espanhol

O Barcelona (7º) empatou em 0 a 0 fora de casa com o Cádiz (14º), nesta quinta-feira pela sexta rodada da LaLiga, se distanciando um pouco mais do líder, o Real Madrid.

O Barça, que terminou o jogo com dez jogadores devido à expulsão de Frenkie De Jong que recebeu dois cartões amarelos (64), acumulou nesta quinta-feira o terceiro jogo oficial sem vencer.

Abalado por lesões, o Barça voltou a entrar em campo nesta quinta com uma equipe jovem, a quem faltaram ideias e velocidade diante do forte esquema defensivo montado pelo Cádiz.

Depois de um primeiro tempo insosso, a partida ficou animada no segundo tempo, quando o Barça deu mais intensidade ao seu jogo, afundando o Cádiz aos poucos em sua área, mas a expulsão de De Jong mudou o panorama.

O Cádiz se animou com a superioridade numérica, transformando o jogo numa troca de ataques, embora o placar não tenha mudado mais.

O empate enfraquece ainda mais a posição do técnico do Barça, Ronald Koeman, que vem sendo muito questionado devido aos resultados e ao jogo de sua equipe.

“Estou infeliz porque tivemos cinco ou seis chances claras e não marcamos, mas fico com a atitude” da equipe, disse Koeman em entrevista coletiva.

“Foi um jogo difícil, contra um adversário que fecha muito bem os espaços, foi preciso ter paciência, esperar os momentos. Tivemos os momentos, mas não os aproveitamos”, acrescentou.

– Real Sociedad e Betis vencem –

A Real Sociedad venceu o Granada (18º) fora de casa e de virada (3-2) com uma dobradinha de Aritz Elustondo, subindo assim ao terceiro lugar no campeonato, enquanto o Betis (8º) derrotou o Osasuna (10º) por 3 a 1.

O Granada abriu o placar com uma cabeçada de Germán Sánchez (9), mas Elustondo empatou (52), Mikel Merino fez 2-1 (60) e Luis Milla converteu um pênalti no minuto 70 deixando tudo igual 2-2 (70). E Elustondo voltou a aparecer para fechar o placar em 3 a 2 na reta final (82).

A derrota mantém o Granada, que ainda não venceu, na zona de rebaixamento.

O Granada saiu na frente em uma cobrança de escanteio que Germán desviou de cabeça e a bola entrou no gol basco com a ajuda do zagueiro Ander Guevara (9).







Após o gol, o Granada montou uma retranca para resistir aos ataques da Real, que reagiu no segundo tempo.

Elustondo empatou em um erro defensivo do Granada em um escanteio com um chute cruzado (52) e, pouco depois, Merino acertou outro chute na segunda trave para fazer 2-1 (59).

Depois do gol, o técnico do Granada, Robert Moreno, colocou em campo o colombiano Carlos Bacca, que assim que entrou provocou o pênalti que foi convertido por Milla (70), mas a dez minutos do final, Elustondo pegou um rebote e chutou fazendo 3 a 2 (82).

Em outra partida, o Betis venceu por 3 a 1 no estádio do Osasuna chegando assim às posições europeias.

A equipe andaluza abriu o placar com um gol do estreante Kike Hermoso (21), mas Kike García empatou com um chute cruzado (39) e perto do fim do jogo Juanmi fez 2 a 1 (81) com o gol vazio, antes de Willian José fazer 3 a 1 nos acréscimos (90 + 3).

O Betis se impôs em uma partida bastante disputada, com chances para as duas equipes, e deu um passo que o fez tomar a oitava colocação do Athletic Bilbao.

— Resultados da 6ª rodada do campeonato espanhol e classificação:

– Terça-feira:

Getafe – Atlético de Madrid 1 – 2

Athletic Bilbao – Rayo Vallecano 1 – 2

Levante – Celta Vigo 0 – 2

– Quarta-feira:

Espanyol – Alavés 1 – 0

Sevilla – Valencia 3 – 1

Real Madrid – Mallorca 6 – 1

Villarreal – Elche 4 – 1

– Quinta-feira:

Granada – Real Sociedad 2 – 3

Osasuna – Betis 1 – 3

Cádiz – Barcelona 0 – 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 16 6 5 1 0 21 8 13

2. Atlético de Madrid 14 6 4 2 0 9 5 4

3. Real Sociedad 13 6 4 1 1 9 6 3

4. Sevilla 11 5 3 2 0 8 2 6

5. Valencia 10 6 3 1 2 11 7 4

6. Rayo Vallecano 10 6 3 1 2 10 6 4

7. Barcelona 9 5 2 3 0 8 5 3

8. Betis 9 6 2 3 1 9 7 2

9. Athletic Bilbao 9 6 2 3 1 5 3 2

10. Osasuna 8 6 2 2 2 7 9 -2

11. Mallorca 8 6 2 2 2 4 9 -5

12. Villarreal 7 5 1 4 0 6 3 3

13. Espanyol 6 6 1 3 2 4 5 -1

14. Cádiz 6 6 1 3 2 6 8 -2

15. Elche 6 6 1 3 2 4 7 -3

16. Levante 4 6 0 4 2 6 9 -3

17. Celta Vigo 4 6 1 1 4 6 10 -4

18. Granada 3 6 0 3 3 5 11 -6

19. Getafe 0 6 0 0 6 2 10 -8

20. Alavés 0 5 0 0 5 1 11 -10

bds/gr/pm/aam

Veja também