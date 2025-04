Barcelona falha na pontaria, mas supera o Mallorca e abre sete pontos à frente no Espanhol

O Barcelona não deixou o Mallorca respirar, mas desperdiçou uma chance de gol atrás da outra e saiu de campo com uma magra vitória por 1 a 0, gol de Dani Olmo, nesta terça-feira, no estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, o suficiente para deixar a equipe tranquila na tabela do Campeonato Espanhol antes da decisão da Copa do Rei, no sábado, diante do rival Real Madrid.

Apesar da falta de capricho nas finalizações – e da grande atuação do goleiro Leo Román -, o time catalão chegou a 76 pontos com o triunfo, sete à frente do vice-líder, o Real Madrid, que visita o Getafe, nesta quarta-feira, às 16h30 (horário de Brasília). O time azul e grená só volta a campo pelo Espanhol no dia 4 de maio, diante do lanterna Valladolid, pela 34ª rodada.

Preocupado com o desgaste dos atletas antes da final da Copa do Rei, o técnico Hansi Flick levou a campo uma equipe mista, sem Cubarsí, Koundé, Martín, de Jong e Raphinha, além dos lesionados Lewandowski e Balde. Apesar das ausências, O Barcelona controlou o primeiro tempo, tentando agredir pelas pontas. Foi assim que, aos 11 minutos, Ferrán Torres e Yamal finalizaram na área e quase abriram o placar, mas pararam nas defesas de Leo Román. Aos 25, o goleiro do Mallorca impediu o tento de Dani Olmo.

Quando o Barcelona não parava em um inspirado Román, o Mallorca contava com a sorte, como o desvio no chute frontal de Gavi que levou a bola à trave direita, ou com a falta de pontaria do adversário, que desperdiçou tiros praticamente da pequena área com Araujo e Olmo – só no primeiro tempo, foram 24 finalizações desperdiçadas pelos mandantes.

Se na primeira parcial a bola insistiu em não entrar na meta do Mallorca, o Barcelona conseguiu se livrar da pressão logo na volta do intervalo. Na primeira investida no segundo tempo, aos 45 segundos, Dani Olmo recebeu o passe de Eric García na área e, sem marcação, tocou no canto direito de Román para tirar o zero do placar.

Diante de um Mallorca sem poder de reação, que apostava em raras saídas em velocidade, o time da casa permaneceu no campo de ataque para ampliar a vantagem e evitar sustos. Após Ansu Fati e Ferrán desperdiçarem novas oportunidades, o alemão Hansi Flick acionou Raphinha para abrir o jogo e dar velocidade à equipe catalã.

Apesar da presença constante no ataque e do protagonismo assumido pelo brasileiro, o Barcelona não conseguiu melhorar sua qualidade ofensiva. Em ritmo lento, o time da casa só voltou a criar uma boa chance aos 32 minutos, quando Pedri deixou Yamal frente a frente com Román, mas o jovem chutou sem capricho, em cima do goleiro.

Após praticamente passar 85 minutos sem ameaçar o goleiro Szczesny, o time visitante tentou pressionar nos minutos derradeiros da partida em busca do empate, especialmente pelo alto, mas o Barcelona soube administrar o placar e alcançar o 14º jogo invicto no Espanhol para pressionar o Real Madrid na corrida pelo título.

Na abertura da 33ª rodada, também nesta terça-feira, o Valencia não saiu do empate por 1 a 1 com o Espanyol, no estádio Mestalla, em briga direta na parte de baixo da tabela. Com o resultado, as duas equipes agora somam 39 pontos e podem ser ultrapassadas pelo Sevilla (37) na rodada. Os visitantes saíram na frente, no primeiro tempo, com um desvio de Puado, mas Javi Guerra igualou no segundo tempo. No final, o goleiro Joan García evitou a virada do Valencia ao defender uma bola certeira cabeceada por Gayá.