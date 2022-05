Barcelona está interessado em lateral do Chelsea Marcos Alonso está na mira do clube catalão para a próxima temporada





O Barcelona está interessado na contratação do lateral-esquerdo Marcos Alonso, do Chelsea, para a próxima temporada, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O clube catalão já iniciou os contatos para explorar as intenções do jogador, dos Blues e o preço que deve pagar.

O espanhol, que tem contrato com a equipe da Premier League até 2023, possui muito respeito pelo Chelsea, mas tem como prioridade retornar ao seu país na próxima janela de transferências. Embora esteja jogando com Thomas Tuchel, o ala deve perder espaço com o retorno de Ben Chilwell de lesão.

Embora o nome de Marcos Alonso seja um forte candidato para brigar por posição com Jordi Alba na próxima temporada, o clube catalão também trabalha com outros dois ou três atletas para a posição. No entanto, essas opções ainda não são conhecidas.

Até o momento, o Barcelona possui um acordo com o zagueiro Christensen, do Chelsea, e buscou a chegada de Azpiliecueta, que renovou seu vínculo com os Blues até 2023. Por outro lado, a equipe de Thomas Tuchel também perdeu Rudiger para o Real Madrid e sofre com diversas saídas.

