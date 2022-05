Barcelona espera vender Coutinho ao Aston Villa, diz jornal Brasileiro está emprestado até o fim da temporada, mas o clube inglês deve exercer a opção de compra do jogador





O Barcelona não deve contar com Coutinho para a próxima temporada. De acordo com o jornal ‘Mundo Deportivo’, o clube está disposto a vender o brasileiro ao Aston Villa, que tem a opção de compra ao fim da temporada.

Philippe Coutinho chegou por empréstimo ao Aston Villa em janeiro, com contrato até o fim da temporada e opção de compra de 40 milhões de euros. Porém, o Barcelona espera vender o brasileiro por até 20 milhões de euros (cerca de R$ 109 milhões), metade do valor acordado anteriormente.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o Aston Villa quer contar com Coutinho para a próxima temporada. Enquanto o Barcelona não deseja manter o jogador na equipe, que tem contrato até 2023, mas seu alto salário é considerado um problema.

Desde que chegou ao Aston Villa, Coutinho marcou quatro gols e deu três assistências em 15 jogos pelo clube.

