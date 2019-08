Barcelona encerra pré-temporada com goleada sobre o Napoli nos Estados Unidos

Mesmo sem Messi, que ainda se recupera de lesão, o Barcelona foi implacável com o Napoli em amistoso disputado neste sábado em Ann Arbor, nos Estados Unidos. O time catalão goleou os italianos por 4 a 0, fechando a pré-temporada antes da estreia no Campeonato Espanhol.

A estrela argentina sequer viajou à América do Norte e ficou na Espanha tratando de sua panturrilha, lesionada durante treinamentos no início desta semana. Enquanto isso, o uruguaio Luis Suárez e os francês Dembelé e Antoine Griezmann não pouparam talento e construíram o placar elástico deste sábado no Michigan Stadium.

Foi a segunda vitória em dois jogos nos Estados Unidos contra a equipe do técnico Carlo Ancelotti. Na última quarta-feira, em Miami, o placar foi de 2 a 1 para os comandados de Ernesto Valverde.

Os gols do encontro deste sábado foram exclusivos do trio de ataque do Barcelona e marcados apenas no segundo tempo, com Suárez balançando as redes duas vezes, e Griezmann e Dembelé completando a goleada, que deu aos espanhóis a taça do torneio amistoso La Liga/Série A.

Devido à participação na Copa América, os brasileiros do Barcelona, o volante Arthur e o meia-atacante Philippe Coutinho, que se apresentaram por último na pré-temporada do time, entraram apenas na etapa final e tiveram atuação discreta na segunda partida do torneio amistoso.

A equipe catalã fará a sua estreia no Campeonato Espanhol na próxima sexta-feira, visitando o Athletic Bilbao. O Napoli, que conta em seu elenco com o brasileiro Allan, que também disputou a Copa América e não chegou a jogar em solo norte-americano, só entrará em campo pelo Italiano no dia 24, fora de casa, diante da Fiorentina.