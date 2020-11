Barcelona encara Dínamo de Kiev desfalcado pela Liga dos Campeões Ronald Koeman pode poupar Messi do duelo e promover a estreia de Ter Stegen na temporada, mas holandês quer garantir vitória e se aproximar da classificação

O Barcelona recebe o Dínamo de Kiev nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília), pela Liga dos Campeões. Os culés tentam a terceira vitória seguida na competição e encaminhar a classificação antecipada no Grupo G. O time ucraniano tenta fazer frente, mas enfrenta muitos problemas por conta de atletas lesionados, suspensos e com Covid-19.

O técnico Ronald Koeman não definiu se irá poupar Messi para o duelo e o time pode contar com a volta de Ter Stegen no gol. Apesar do favoritismo, o comandante holandês usou o exemplo do Shakhtar contra o Real Madrid, mas pretende fazer um bom jogo.

– Jogar um bom futebol, criar ocasiões para marcar e vencer em casa. Queremos seguir com a boa dinâmica de vitórias. Eu gosto da atitude da minha equipe, de como trabalha, a vontade que vejo, mas temos que ter um rendimento melhor. Criamos ocasiões claras, mas falhamos. Esperamos que o Dínamo complique nossa vida e teremos que trabalhar para ganhar em casa. Já vimos que o Shakhtar teve baixas e venceu o Real.

Pedri, jovem jogador contratado esta temporada pelo Barça, também comentou sobre o jogo e disse qual postura deve ser usada para o duelo desta quarta-feira.

– Temos que encarar a partida como mais uma, trabalhando forte, finalizar as jogadas em gol e conseguir os três pontos para a classificação.

O Dínamo de Kiev fez uma nova bateria de testes de Covid-19 na véspera do jogo e aguarda os resultados para saber se o elenco que viajou terá que sofrer mais cortes ou se haverá condições para o time ucraniano entrar em campo. Os catalães somam seis pontos no torneio, enquanto os visitantes apenas um.

