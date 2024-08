Barcelona encaminha o empréstimo do atacante Vitor Roque para o Real Bétis

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/08/2024 - 22:33 Para compartilhar:

O jovem atacante brasileiro Vitor Roque não deve mais atuar pelo Barcelona nessa temporada. Depois de longas negociações, outro clube espanhol, o Real Bétis, é o provável destino do jogador. O brasileiro já está em Sevilha e vai passar por exames médicos antes da assinatura do contrato.

De acordo com a imprensa espanhola, o empréstimo tem duração de um ano, com possibilidade de renovação por mais um, ou seja, até 2026. O Barcelona fixou também um valor como opção de compra de 25 milhões de euros (cerca de 155 milhões reais) por 80% dos direitos do jogador.

Vendido pelo Athletico Paranense, Vitor Roque chegou ao Barcelona em janeiro deste ano, mas teve pouco espaço no clube. São apenas 16 jogos e dois gols. Fora dos planos do clube, o jogador não foi inscrito na La Liga para a temporada 2024/25.

No fim do ano passado, o brasileiro sofreu uma lesão ainda pelo Athletico, que atrapalhou seu desenvolvimento na chegada ao Barcelona, Além da lesão, Vitor Roque não agradou o então técnico do clube, Xavi. Com a saída do espanhol e a chegada do alemão Hansi Flick, havia a expectativa para que o atacante tivesse mais minutos em campo, o que não aconteceu.

Outro fator que pesou na decisão de negociar Vitor Roque é a necessidade de aliviar os gastos com salário e folgar o fair play financeiro aplicado ao Barcelona. A saída do jogador libera espaço para que o clube possa inscrever atletas nas competições.

Inicialmente, a preferência do Barcelona era emprestar o brasileiro para um clube fora da Espanha e, portanto, que não fosse um adversário direto no campeonato nacional. Porto e Sporting, ambos de Portugal, surgiram como interessados, mas o desejo de Vitor Roque de permanecer na Espanha foi um importante fator na negociação com o Real Bétis.