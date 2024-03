Barcelona empata sem gols com Athletic Bilbao e perde chance de assumir vice-liderança

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/03/2024 - 19:21 Para compartilhar:

O Barcelona empatou em 0 a 0 com o Athletic de Bilbao no estádio de San Marmés, em Bilbau, pelo Campeonato Espanhol e perdeu a chance de assumir a vice-liderança da competição. Segue em terceiro lugar, com 58 pontos – a oito do líder Real Madrid. O Bilbao tem 50 pontos, em quinto lugar.

Barcelona e Mallorca voltam a campo pelo Campeonato Espanhol no próximo final de semana. A equipe recebe o Mallorca nesta sexta-feira, abrindo a rodada do final de semana. Já o Athletic de Bilbao visita o Las Palmas no domingo.

Mesmo jogando como visitante, o Barcelona foi mais efetivo nos primeiros 45 minutos de jogo em busca do ataque. O time perdeu boas chances com Christensen e Koundé, mas foi nos pés de João Cancelo que a equipe esteve mais perto de balançar a rede.

Gündogan fez o lançamento pela esquerda e o goleiro Unai Simon saiu para fazer o corte. O rebote ficou com Cancelo que, de longe, arriscou o chute e por pouco não fez um golaço por cobertura.

A etapa inicial, no entanto, foi problemática para o treinador Xavi Hernández. O comandante foi obrigado a queimar duas substituições com as contusões de De Jong , torção no tornozelo e Pedri, lesão muscular.

Na volta do intervalo, o Bilbao teve duas chances com Iñaki Williams, mas ambas foram para fora. Aos 4 minutos, Lewandowski pegou a bola pela esquerda em contra-ataque, viu o goleiro Unai Simón adiantado e tentou por cobertura, mas foi para fora.

Aos 11, Cancelo deu um excelente passe para Lewandowski pela esquerda dentro da área. O centroavante polonês ajeitou o corpo e finalizou, mas foi travado por Prados em cima do lance.

Sem conseguir transformar a maior posse de bola e lances de perigo, o Barcelona esbarrou em uma estratégia de muita marcação do rival e teve de se contentar com o empate diante do Bilbao.

