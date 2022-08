Barcelona empata em casa com Rayo Vallecano (0-0) em sua estreia no Espanhol

AFP 13/08/2022 - 21:02 Compartilhe

Primeira partida e primeira decepção: o Barcelona, em dia em que seu novo astro Robert Lewandowski fez sua estreia numa partida oficial, ficou só no empate em 0 a 0 em casa com o Rayo Vallecano, neste sábado, no primeira rodada do campeonato espanhol.

O Camp Nou esperava gols e uma primeira comemoração, mas terá que esperar por isso.

Lewandowski começou e tentou repetidamente estrear como artilheiro com suas novas cores, mas terá que aguardar pelo menos até o próximo fim de semana, contra a Real Sociedad.

‘Lewa’ se mostrou ativo no ataque, junto com Raphinha e Ousmane Dembélé, mas não o suficiente para superar a barreira defensiva do Rayo.

A melhor jogada do atacante polonês aconteceu aos 13 minutos, quando um cruzamento de Dembélé foi aproveitado pelo ex-artilheiro do Bayern de Munique que encobriu Stole Dimitrievski e abriu o placar, mas o gol foi imediatamente anulado por impedimento.

Mais tarde ele teria outra boa chance, aos 82 minutos, mas seu chute com o pé esquerdo não foi bem direcionado.

O Barça chegou a suar frio nos acréscimos, quando Salvi Sánchez marcou (90+5) para o Rayo, mas o gol foi anulado, também por impedimento.

Raphinha, que chegou ao Barça vindo do Leeds, muitas vezes esbarrou na defesa visitante, sem encontrar espaços.

As outras contratações do clube catalão não brilharam particularmente nesta estreia no campeonato: Andreas Christensen começou no miolo da zaga e foi substituído por Sergi Roberto no início do segundo tempo, enquanto Franck Kessié, que entrou aos 73, pouco apareceu.

O francês Jules Koundé (ex-Sevilla), a outra contratação da equipe, assistiu à partida das tribunas, já que não pôde ser registrado por enquanto porque o clube precisa primeiro reduzir sua massa salarial, algo que planeja fazer nos próximos dias.

O Rayo Vallecano se confirma como uma equipe bastante incômoda para o Barcelona, que perdeu duas vezes para esse adversário madrilenho na temporada passada.

Nos outros jogos deste sábado, o destaque foi a vitória maiúscula (3-0) do Villarreal em sua visita ao recém-promovido Valladolid.

Na primeira partida deste sábado, Celta de Vigo e Espanyol empataram em 2 a 2 em Balaídos.

— Jogos da 1ª rodada da Liga espanhola:

– Sexta-feira:

Osasuna – Sevilla 2 – 1

– Sábado:

Celta – Espanyol 2 – 2

Valladolid – Villarreal 0 – 3

Barcelona – Rayo 0 – 0

– Domingo:

(12h30) Cádiz – Real Sociedad

(14h30) Valencia – Girona

(17h00) Almería – Real Madrid

– Segunda-feira:

(12h30) Athletic – Mallorca

(14h30) Getafe – Atlético de Madrid

(16h30) Betis – Elche

