Barcelona e Tottenham monitoram situação de Insigne Atacante do Napoli tem contrato até 2022, mas clube italiano busca renovação após a Eurocopa. Atleta quer aumentar salário e negociação pode virar novela

Barcelona e Tottenham monitoram a situação de Insigne, segundo o “Corriere dello Sport”. O atleta tem contrato até 2022 com o Napoli, mas o clube italiano deve buscar uma renovação contratual com o atacante após a disputa da Eurocopa.

No entanto, a negociação por uma extensão do vínculo do camisa 24 não deve ser fácil. O atleta busca melhorar seu salário que atualmente é de cerca de cinco milhões de euros (R$ 29,7 milhões) por ano. No entanto, De Laurentiis, presidente do Napoli, não deve propor, inicialmente, o aumento.

O mandatário deve explicar ao jogador que o momento atual não permite os ajustes que o atleta busca. A equipe foi atingida fortemente por conta da crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19 e procura uma redução da folha salarial de maneira geral.

Com isso, os espanhóis e ingleses se cercam de informações com o agente do atacante. Insigne vem sendo um dos principais destaques da Itália na disputa da Eurocopa, além de ser o principal nome do Napoli nos últimos anos.

