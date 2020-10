Barcelona e Sevilla fazem o clássico da rodada do Campeonato Espanhol

Barcelona e Sevilha protagonizam o clássico da quinta rodada do Campeonato Espanhol, que no domingo colocará em campo dois times que acumulam duas vitórias e um jogo a menos que os líderes do torneio.

O clube catalão é o quinto, uma posição acima do time da cidade de Sevilha (6º), tendo ambos à frente quatro equipes com sete pontos em três rodadas: o líder Getafe, Valencia (2º), Real Madrid (3º) e Villarreal (4º).

O Barça vai para o confronto com o conjunto andaluz com a moral em alta após duas vitórias contundentes sobre o Villarreal (4-0) e o Celta (3-0), apoiado pelo bom entrosamento da dupla de ataque formada por Ansu Fati e Lionel Messi.

“Estamos fazendo um bom trabalho. Estes resultados nos convidam a pensar que estamos no caminho certo”, disse o treinador do Barcelona, o holandês Ronald Koeman, na quinta-feira após a vitória sobre o Celta, com um a menos devido à expulsão de Lenglet.

Já o Sevilla não teve vida fácil para alcançar sua série invicta, principalmente na vitória apertada sobre o Levante (1-0), com um gol marcado nos acréscimos finais.

Para o compromisso dessa rodada, a equipe da Andaluzia não terá no banco o treinador Julen Lopetegui, que foi expulso no jogo passado.

Já o Real Madrid (3º) visita o Levante (13º) procurando acumular a sua terceira vitória consecutiva com a possibilidade de se manter no grupo da frente do campeonato.

Apesar das vitórias, a equipe merengue vem encontrando dificuldades em campo, longe da imagem avassaladora do final da temporada passada, quando somou dez vitórias consecutivas no retorno do campeonato após confinamento da covid-19 para alcançar o título.

Outro grande da capital da Espanha, o Atlético de Madrid (12º) recebe o difícil Villarreal (4º), após empate por 0 a 0 com o Huesca (16º) na rodada passada.

O Getafe, atual líder do campeonato, visita a Real Sociedad (10º) no sábado, mesmo dia em que o Valência (2ª) recebe o Betis (7º).

– Jogos da 5ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília):

Sábado:

(08h00) Valladolid – Eibar

(11h00) Atlético de Madrid – Villarreal

(13h30) Real Sociedad – Getafe

Elche – Huesca

(16h00) Valencia – Betis

Domingo:

(07h00) Osasuna – Celta

(09h00) Alavés – Athletic de Bilbao

(11h00) Levante – Real Madrid

(13h30) Cádiz – Granada

(16h00) Barcelona – Sevilla

Classificação: Pts J V E D GF GC Dif

1. Getafe 7 3 2 1 0 4 0 4

2. Valencia 7 4 2 1 1 7 5 2

3. Real Madrid 7 3 2 1 0 4 2 2

4. Villarreal 7 4 2 1 1 6 7 -1

5. Barcelona 6 2 2 0 0 7 0 7

6. Sevilla 6 2 2 0 0 4 1 3

7. Betis 6 4 2 0 2 5 6 -1

8. Cádiz 6 4 2 0 2 4 5 -1

9. Granada 6 3 2 0 1 5 7 -2

10. Real Sociedad 5 4 1 2 1 4 2 2

11. Celta 5 4 1 2 1 3 5 -2

12. Atlético de Madrid 4 2 1 1 0 6 1 5

13. Levante 3 3 1 0 2 5 6 -1

14. Osasuna 3 3 1 0 2 3 4 -1

15. Athletic 3 3 1 0 2 2 4 -2

. Huesca 3 4 0 3 1 2 4 -2

17. Elche 3 2 1 0 1 1 3 -2

18. Valladolid 2 4 0 2 2 2 5 -3

19. Eibar 1 4 0 1 3 2 5 -3

20. Alavés 1 4 0 1 3 2 6 -4

