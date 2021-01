Barcelona e Real Madrid enfrentarão clubes da terceira divisão na próxima fase da Copa do Rei; veja confrontos Sorteio nesta sexta-feira definiu os duelos das 16 avos de final. Barça enfrentará clube que eliminou o Atlético de Madrid na última fase

Um sorteio definiu nesta sexta-feira os 16 confrontos da próxima fase da Copa do Rei. Destaque para o duelo do Barcelona com o Cornellá, clube da terceira divisão espanhola, que eliminou o Atlético de Madrid na última fase. O Real Madrid, por sua vez, terá pela frente o Alcoyano, também da terceira divisão, que surpreendeu ao se classificar diante do Huesca.

A fase de 16 avos de final antecede as oitavas e será disputada novamente em partidas únicas. Os confrontos serão realizados nos dias 16, 17, 20 e 21 de janeiro.

Dos 32 clubes classificados para esta fase, 16 são da primeira divisão e foram colocados em um pote separado. Os 10 da segunda e outros seis da terceira se juntaram no segundo pote. Além de Huesca e Atlético de Madrid, Celta e Getafe foram as outras equipes da elite que foram eliminados na segunda fase.

CONFIRA OS CONFRONTOS SORTEADOS:

– Cornellà x Barcelona

– Ibiza-Eivissa x Athletic Bilbao

– Alcoyano x Real Madrid

– Córdoba x Real Sociedad

– Penã Desportiva x Real Valladolid

– Navalcarnero x Eibar

– Málaga x Granada

– Almería x Alavés

– Leganés x Sevilla

– Alcorcón x Valencia

​- Girona x Cádiz

– Sporting Gijón x Real Betis

– Espanyol x Osasuna

– Fuenlabrada x Levante

– Rayo Vallecano x Elche

– Tenerife x Villarreal

