Barcelona e Real Madrid encaram times da 3ª divisão na estreia pela Copa do Rei

Os três principais clubes da Espanha terão caminhos considerados mais tranquilos na estreia da Copa do Rei. Em sorteio realizado nesta terça-feira pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF, na sigla em espanhol), em Madri, Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid – que juntamente com o Valencia disputaram a Supercopa da Espanha, na Arábia Saudita – jogarão como visitantes contra times da terceira divisão pela terceira fase, anterior às oitavas de final.

O Barcelona enfrentará o Ibiza, clube sediado na cidade que é mais conhecida por ser um local paradisíaco e destino de férias de uma série de atletas e não pelo futebol. O Real Madrid jogará contra o modesto Unionistas de Salamanca, que fez festa ao ser sorteado para enfrentar o gigante espanhol. Já o Atlético de Madrid pegará o Cultural Leonesa.

As partidas serão realizadas entre os dias 21 e 23 deste mês e o modelo da competição é de que as partidas sejam disputadas em jogo único. Outros confrontos que chamam a atenção são os que colocam os times da primeira divisão frente à frente, como o do Sevilla contra o Levante e o da Real Sociedad contra o Espanyol.

O confronto do Barcelona pela Copa do Rei será o segundo jogo do novo técnico Quique Setién como treinador da equipe e já terá a missão de classificar o time para a próxima fase. O sorteio das oitavas de final está programado para acontecer no próximo dia 24, logo após as definições dos classificados.

Confira a terceira fase da Copa do Rei:

Ibiza x Barcelona

UD Logroñés x Valencia

Cultural Leonesa x Atlético Madrid

Unionistas de Salamanca x Real Madrid

Ebro x Leganés

Badajoz x Eibar

Badalona x Granada

Recreativo Huelva x Osasuna

Rayo Vallecano x Betis

Mirandés x Celta

Tenerife x Valladolid

Girona x Villarreal

Elche x Athletic Bilbao

Zaragoza x Mallorca

Sevilla x Levante

Real Sociedad x Espanyol