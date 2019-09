Barcelona é multado em 300 euros pela contratação de Griezmann

A Federação Espanha de Futebol (RFEF) multou em 300 euros o Barcelona pela contratação de Antoine Griezmann na última janela europeia, mas livrou o jogador de “qualquer responsabilidade disciplinar”.

O comitê de competição (órgão disciplinar da RFEF) considerou nesta quinta-feira que não foi possível provar que Griezmann assinou um contrato com o Barcelona enquanto tinha vínculo em vigor com o Atlético de Madrid.

Após a transferência do francês, o Atlético denunciou que os 120 milhões de euros da multa rescisória pagos pelo Barcelona eram insuficientes, porque o acordo entre o jogador e o clube catalão teria sido concretizado quando a cláusula ainda era de 200 milhões de euros, valor que caiu praticamente pela metade a partir de 1º de julho.

O Atlético considera que o Barça e Griezmann, que anunciaram a contratação em 12 de julho, teriam fechado o acordo em março, muito antes do fim da temporada.

Segundo a decisão do comitê de competição, o Barça reconheceu ter mantido contato com Griezmann desde maio, quando o jogador anunciou sua intenção de deixar o Atlético.

“Primeiramente houve uma resolução do contrato entre o Atlético de Madrid e o Sr. Griezmann como consequência do pagamento do valor de sua rescisão e, posteriormente, já resolvido o primeiro contrato, um segundo foi assinado” com o Barça, afirmou o comitê.

Por outro lado, reconhece que o Barcelona não “notificou por escrito e com antecedência” o Atlético de suas conversas com Griezmann para sua eventual contratação, tal como pede o regulamento”, resultando em uma multa de 300 euros “de caráter meramente simbólica” ao clube catalão.

