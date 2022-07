Barcelona e Juventus empatam (2-2) em amistoso com gols de Dembélé e Moise Kean

Em seu terceiro jogo da turnê pelos Estados Unidos, o Barcelona empatou em 2 a 2 no amistoso contra a Juventus, em Dallas (Texas), nesta terça-feira, com dobradinhas do atacante francês Ousmane Dembélé e do italiano Moise Kean.







Dembélé colocou o Barcelona na frente duas vezes com jogadas individuais espetaculares aos 34 e 40 minutos, enquanto Kean marcou para a Juve aos 39 e 52 minutos em uma partida disputada sob intenso calor no estádio Cotton Bowl.

O técnico Xavi Hernández mais uma vez escalou seu astro, Robert Lewandowski, mas o polonês ainda não abriu sua conta de gols com a camisa do time catalão.

O Barcelona, que goleou o Inter Miami (6-0) e derrotou o Real Madrid (1-0) na semana passada, vai encerrar sua etapa de pré-temporada nos Estados Unidos no sábado, no estádio do New York Red Bulls, time da Major League Soccer (MLS).

Já a Juventus enfrentará o Real Madrid no mesmo dia no Rose Bowl Stadium em Pasadena, na Califórnia.

gbv/cl/aam