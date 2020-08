Barcelona deseja contratar o zagueiro Caglar Soyuncu, do Leicester, diz site turco Segundo informações do NTV Spor, zagueiro está na mira da equipe catalã, que busca reforços para sua defesa e têm vários nomes na lista para a próxima temporada

Apesar da crise em virtude da pandemia de Covid-19, o Barcelona segue no mercado atrás de reforços para a zaga. A equipe catalã monitora diversos nome e um deles é do defensor Caglar Soyuncu, do Leicester, segundo informações do site turco da NTV Spor.

Para efetuar a contratação, o clube catalão deve apresentar uma oferta de 36 milhões de libras, quase 40 milhões de euros, e oferecerá ao turco um contrato de cinco anos. Ainda de acordo com a publicação, o primeiro contato entre as equipes foi realizado há vários meses.

Caso anuncie a contratação, Caglar Soyuncu será o terceiro jogador turco a vestir a camisa do Barcelona. Os outros dois foram Rustu Recber e Arda Turan, com passagens pelos culés. Nesta temporada, o zagueiro jogou 40 partidas pelas raposas.

Ele está há dois anos no Leicester e já foi convocado pela seleção turca em 28 oportunidades. Aos 24 anos, ele já passou por equipes como Altınordu e SC Freiburg, e estreou pelo clube inglês no empate por 1 a 1 com o West Ham, em 27 de outubro de 2018 no King Power Stadium. Mais de um ano depois, em 3 de novembro de 2019, marcou seu primeiro gol contra o Crystal Palace.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também