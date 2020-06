Barcelona corre contra o tempo na briga pelo título com o Real Madrid

Brigando ponto a ponto pelo título, o Barcelona (2º) enfrenta neste sábado o Celta de Vigo (16º) pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol na caça ao líder Real Madrid, que encara no domingo um desesperado Espanyol (20º).

O Real Madrid, empatado a 68 pontos com o Barcelona, encabeça a tabela da competição por levar a melhor no primeiro critério de desempate: o confronto direto com o arquirrival (0-0, 2-0).

A sete rodadas para o fim da temporada, o Barcelona não pode mais se permitir tropeços, a começar por este sábado diante do Celta.

“O critério de desempate nos coloca abaixo, mas ainda temos a mesma pontuação. A margem de erro é menor, mas para eles também, eles também não podem errar”, declarou na segunda-feira Quique Setién, técnico do Barcelona, na véspera da sofrida vitória (1-0) sobre o Athletic Bilbao (10º).

O Barça encara o Celta com ausências consideráveis no meio de campo devido à lesão de Frenkie de Jong e à suspensão por acúmulo de cartões de Sergio Busquets.

Para piorar, o Celta vem embalado, somando duas vitórias consecutivas que o afastaram da zona de rebaixamento.

– Zidane quer foco –

O Barcelona aguardará no domingo o resultado do duelo entre o Real Madrid e o lanterninha Espanyol e torcerá por um improvável tropeço merengue.

Os comandados de Zinedine Zidane venceu os quatro jogos desde que o futebol foi retomado na Espanha, em 11 de junho, mas o técnico francês quer manter a atenção.

“A atitude de todos os jogadores tem sido fenomenal (…) Estou contente porque é preciso ser assim, mas já temos um jogo neste fim de semana, nos faltam sete finais e ainda não ganhamos nada”, alertou na quarta-feira Zidane após a vitória por 2 a 0 sobre o Mallorca.

Na parte de baixo da tabela, onde nove pontos separam o 16º do último colocado, o Espanyol ainda sonha com uma reação na reta final da competição para garantir a permanência na elite.

Atrás dos dois líderes que disputam o título, o Atlético de Madrid (3º) recebe o Alavés (14º) com a intenção de se consolidar no pódio do Campeonato Espanhol e garantir a vaga na próxima Liga dos Campeões.

O Sevilla, que vem de três empates, busca uma vitória diante do Valladolid (15º) para defender o quarto lugar ou tomar a terceira posição do Atlético em caso de tropeço colchonero.

— Programação e resultados da 32ª rodada do Campeonato Espanhol:

– Sexta-feira:

(17h00) Sevilla – Valladolid

– Sábado:

(09h00) Athletic Bilbao – Mallorca

(12h00) Celta Vigo – Barcelona

(14h30) Osasuna – Leganés

(17h00) Atlético de Madrid – Alavés

– Domingo:

(09h00) Levante – Betis

(12h00) Villarreal – Valencia

(14h30) Granada – Eibar

(17h00) Espanyol – Real Madrid

– Segunda-feira:

(17h00) Getafe – Real Sociedad

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 68 31 20 8 3 59 21 38

2. Barcelona 68 31 21 5 5 70 31 39

3. Atlético de Madrid 55 31 14 13 4 39 22 17

4. Sevilla 53 31 14 11 6 44 32 12

5. Getafe 49 31 13 10 8 40 29 11

6. Villarreal 48 31 14 6 11 49 40 9

7. Real Sociedad 47 31 14 5 12 47 39 8

8. Valencia 46 31 12 10 9 41 44 -3

9. Granada 43 31 12 7 12 37 36 1

10. Athletic Bilbao 42 31 10 12 9 33 27 6

11. Osasuna 38 31 9 11 11 36 46 -10

12. Levante 38 31 11 5 15 37 44 -7

13. Betis 37 31 9 10 12 41 48 -7

14. Alavés 35 31 9 8 14 31 46 -15

15. Valladolid 34 31 7 13 11 26 36 -10

16. Celta Vigo 33 31 7 12 12 29 35 -6

17. Eibar 32 31 8 8 15 32 47 -15

18. Mallorca 26 31 7 5 19 29 52 -23

19. Leganés 25 31 5 10 16 23 44 -21

20. Espanyol 24 31 5 9 17 26 50 -24

gr/dr/am

