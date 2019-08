Barcelona confirma princípio de acordo para Philippe Coutinho jogar no Bayern

Especulado como parte da negociação do Barcelona com o Paris Saint-Germain para a volta de Neymar ao clube espanhol, o brasileiro Philippe Coutinho deve mesmo atuar em outro grande clube europeu. Nesta sexta-feira, o time de Barcelona confirmou que há um princípio de acordo para a cessão do meia ao Bayern de Munique até o final desta temporada, em junho de 2020, com opção de compra definitiva.

“Existe um princípio de acordo com o Bayern. Dadas as circunstâncias, pode ser que (Philippe Coutinho) saia”, limitou-se a dizer Guillermo Amor, diretor de relações institucionais do Barcelona, nesta sexta-feira, em entrevista ao canal de televisão Movistar LaLiga.

A notícia veio à tona poucos momentos antes da partida do Barcelona contra o Athletic Bilbao, no estádio Novo San Mamés, em Bilbao, pela estreia do Campeonato Espanhol. Tanto é que Philippe Coutinho, que havia sido relacionado para o jogo pelo técnico Ernesto Valverde na quinta-feira, não apareceu na escalação titular da equipe catalã nesta sexta.

De acordo com a imprensa espanhola, o contrato entre Philippe Coutinho e Bayern de Munique ainda não foi assinado. A expectativa é que o empréstimo seja sacramentado oficialmente neste domingo, quando os agentes do meia estarão em Munique para concretizar a negociação.

A ida de Philippe Coutinho para a Alemanha não era a ideia principal dos catalães, que tinham a intenção de usá-lo como moeda de troca para trazer Neymar do Paris Saint-Germain. “Estão falando muito sobre Neymar nos últimos dias, mas nós não podemos tratar esse tema. O que tiver que acontecer acontecerá até que o mercado se feche”, concluiu Guillermo Amor.

Contratação mais cara de toda a história do Barcelona, Philippe Coutinho chegou em janeiro de 2018 por um valor de 145 milhões de euros (R$ 643 milhões na cotação atual). Entretanto, jamais conseguiu atingir as expectativas criadas, especialmente pelo desempenho que ele havia apresentado no Liverpool, seu clube anterior.

Nesta sexta-feira, Philippe Coutinho foi convocado pelo técnico Tite para os dois primeiros amistosos da seleção brasileira após o título da Copa América. O Brasil enfrentará a Colômbia no próximo dia 6, em Miami, e o Peru no dia 10, em Los Angeles.