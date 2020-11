Barcelona confirma lesões graves de Piqué e Sergi Roberto, que viram desfalques para Ronald Koeman

A bruxa está solta no Barcelona. Após o clube confirmar a grave lesão do atacante Ansu Fati, que operou o joelho e só volta aos gramados em 2021, foi a vez dos catalães terem problemas no sistema defensivo. Neste domingo, através de seu site oficial, o Barça confirmou que Piqué e Sergi Roberto também têm graves lesões.

Piqué torceu o joelho direito na derrota do Barcelona para o Atlético de Madrid, no sábado, pelo Campeonato Espanhol, e, segundo o clube, sua entorse foi de grau 3 no ligamento lateral interno. Além disso, o jogador também teve uma lesão parcial do ligamento cruzado anterior. O clube optou por não fazer cirurgia e não informou o tempo de baixa. Segundo a imprensa espanhola, porém, o zagueiro ficará de fora dos gramados entre três e cinco meses.

A situação de Sergi Roberto é menos complicada, mas ainda preocupante. O polivalente jogador, que atua no meio-campo, na lateral-direita e até mesmo na zaga, teve uma ruptura no reto femoral da coxa direita. No caso do camisa 20, o Barcelona informou que o atleta deverá ser desfalque por cerca de dois meses.

