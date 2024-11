Barcelona confirma lesões de Lamine Yamal e Lewandowski e dupla fica fora da Liga das Nações

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/11/2024 - 13:34 Para compartilhar:

O Barcelona confirmou nesta segunda-feira que dois de seus principais jogadores vão ficar entregues ao departamento médico neste período da Data Fifa. Na partida em que o clube catalão acabou derrotado pelo Real Sociedad por 1 a 0, em jogo do Campeonato Espanhol neste fim de semana, Lamine Yamal sofreu uma entorse no tornozelo direito enquanto Lewandowski teve uma lesão na região das costas. Por conta disso, a dupla desfalca as seleções de Espanha e Polônia nas partidas da Liga das Nações.

Por meio de nota, o time espanhol informou que os atletas foram submetidos a exames nesta segunda-feira. “Lamine Yamal tem uma lesão de sindesmose de grau 1 no tornozelo direto. Robert Lewandowski está com problemas na região lombar”, diz parte do texto.

De acordo com a previsão dos médicos, Yamal é quem deve ficar mais tempo fora da equipe. O período de tratamento pode chegar até três semanas. Com isso, o jogador vai perder os compromissos da Espanha contra Dinamarca e Suíça.

Diante do desfalque de última hora, o técnico Luis de La Fuente já anunciou o seu substituto no selecionado espanhol. O meia-atacante Bryan Gil, do Girona, foi convocado para essas duas partidas.

Já o caso de Lewandowski não é tão grave o do seu companheiro. Ele deverá ficar fora de ação entre uma e duas semanas. Assim, ele vai se ausentar dos duelos contra Portugal e Escócia na competição.