Barcelona confirma lesão no joelho de Marc Casadó, fora pelo resto da temporada

O Barcelona confirmou, nesta terça-feira (18), que o volante Marc Casadó ficará afastado por dois meses devido a uma lesão no joelho, pela qual não terá que passar por cirurgia, mas que o tira de ação pelo resto da temporada europeia.

Na manhã desta terça, Casadó passou por exames que revelaram uma “ruptura parcial do ligamento lateral externo do joelho direito”, explicou o Barça em comunicado.

A nota explica que o jogador “seguirá um tratamento conservador”, portanto “o tempo aproximado de ausência é de cerca de dois meses” e ele só deve retornar aos gramados no início da temporada 2025/2026.

Casadó se lesionou no segundo tempo da vitória do Barcelona sobre o Atlético de Madrid por 4 a 2, pelo Campeonato Espanhol, no último domingo.

O jogador foi fundamental para o time catalão no início da temporada e seu desempenho inclusive o levou à seleção espanhola. No entanto, com o retorno do holandês Frenkie de Jong, ele perdeu espaço no time titular nas últimas semanas.

