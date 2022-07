Barcelona chega a acordo com Leeds para contratar atacante brasileiro Raphinha

(Reuters) – O Barcelona chegou a um acordo para contratar o atacante brasileiro Raphinha junto ao Leeds United, da Premier League, anunciaram os dois clubes nesta quarta-feira.

Detalhes financeiros não foram divulgados, mas a mídia espanhola informou que o Barcelona pagará 58 milhões de euros em uma taxa que pode chegar a 68 milhões com os complementos acordados.

“O FC Barcelona e o Leeds United Football Club chegaram a um acordo em princípio para a transferência de Raphael Dias Belloli, o Raphinha, enquanto o jogador passa pelos exames médicos”, disse o Barcelona em comunicado.

Chelsea e Arsenal tentaram fazer um esforço final para contratar o jogador, mas o brasileiro optou por se juntar ao Barcelona, ​​que terminou em segundo no Campeonato Espanhol na temporada passada.

Raphinha marcou 17 gols em 67 jogos em todas as competições pelo Leeds depois de ingressar no clube de Yorkshire em 2020 vindo do Stade Rennais. O atacante de 25 anos também jogou anteriormente pelo Sporting de Portugal.

Raphinha tem atuado pelo lado direito na seleção brasileira, sendo titular em sete dos últimos nove jogos e contribuindo com três gols e duas assistências desde que foi convocado pela primeira vez pelo técnico Tite, em outubro de 2021.

Raphinha se torna a terceira contratação do técnico Xavi Hernández na janela de transferências após as chegadas de Franck Kessie e Andreas Christensen em negociações gratuitas.

O Barcelona anunciou também que chegou a um acordo com o Sporting para o empréstimo do atacante Francisco Trincão até junho de 2023.

O acordo inclui a opção de tornar a transferência do jogador definitiva quando o período de empréstimo terminar.

(Reportagem de Fernando Kallas e Manasi Pathak)