Barcelona chega a acordo com Eric García e tenta contratar o zagueiro ainda nesta janela de transferências Treinador Ronald Koeman pressiona a diretoria pela chegada de um defensor. Manchester City abaixou a pedida, uma vez que o jogador sairá de graça no final da temporada

Eric García se aproxima cada vez mais de seu retorno ao Barcelona. De acordo com o “Mundo Deportivo”, o jogador revelado em La Masia chegou a um acordo com o clube catalão e deve assinar um pré-contrato em breve. O Barça, porém, pode contratá-lo ainda nesta janela de transferências.

VEJA A TABELA DE LA LIGA



A ideia inicial era que García chegasse no início da próxima temporada, quando seu contrato com o Manchester City expira. Porém, com a pressão de Koeman por um zagueiro, a direção avalia o investimento para esta temporada.

Outro fator que fez com que o Barça repensasse a negociação foi a diminuição do valor pedido pelo Manchester City. Agora, os ingleses pedem apenas 5 milhões de euros fixos e mais 5 em variáveis, totalizando 10 milhões de euros. Antes, esse valor era de 20 milhões de euros.

Para encaminhar a negociação, o presidente da Junta Gestora, Carles Tusquets – responsável pelo clube após a renúncia de Josep Maria Bartomeu – teria que conversar com os candidatos à presidência. Os nomes restantes serão procurados para aprovar a contratação de García, que foi um pedido de Koeman.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também