Barcelona busca reação contra Real Sociedad no Campeonato Espanhol

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/11/2023 - 17:21 Para compartilhar:

O Barcelona (4º) visita no sábado (4) a Real Sociedad (5ª) com a missão de reagir após a derrota para o Real Madrid (1º) no último fim de semana, que deixou a equipe a quatro pontos da liderança do Campeonato Espanhol.

“Queremos ganhar a liga e competir, estamos na 11ª rodada. Temos que ter paciência e continuar trabalhando”, afirmou depois do clássico o técnico do Barça, Xavi Hernández.

A derrota também agitou o ambiente ‘blaugrana’ quando o meio-campista alemão Ilkay Gundogan afirmou que, “após um jogo tão importante e um resultado ruim, gostaria de ver mais irritação e decepção”.

Uma vitória fora de casa sobre a Real Sociedad, que quer voltar ao Top 4 da tabela, poderia ajudar a deixar para trás a frustração depois do clássico.

O resultado positivo também levantaria o ânimo da equipe para o jogo contra o Shakhtar Donetsk na próxima terça-feira, pela Liga dos Campeões, que pode selar a classificação do Barcelona para as oitavas de final.

– Real Madrid sem Tchouaméni –

O Real Madrid também pode garantir vaga nas oitavas da Champions na próxima quarta-feira, contra o Celtic, mas antes a equipe vai receber o Rayo Vallecano (8º) no domingo, para se manter na liderança do Espanhol.

O time merengue não poderá contar com o meio-campista Aurélien Tchouaméni, que ficará afastado por pelo menos um mês devido a uma fratura no pé. Seu provável substituto será o também francês Eduardo Camavinga.

A vitória pode deixar o Real Madrid na liderança isolada em caso de um tropeço do Girona (2º), empatado em pontos com os merengues e que no sábado visita o Osasuna (11º).

O Atlético de Madrid, terceiro colocado, abre a rodada na sexta-feira enfrentando fora de casa o Las Palmas (10º), que venceu três dos seus últimos quatros jogos.

— Jogos da 12ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

(17h00) Las Palmas – Atlético de Madrid

– Sábado:

(10h00) Osasuna – Girona

(12h15) Betis – Mallorca

(14h30) Celta Vigo – Sevilla





(17h00) Real Sociedad – Barcelona

– Domingo:

(10h00) Alavés – Almería

(12h15) Valencia – Granada

(14h30) Villarreal – Athletic Bilbao

(17h00) Real Madrid – Rayo Vallecano

– Segunda-feira:

(17h00) Getafe – Cádiz

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 28 11 9 1 1 23 8 15

2. Girona 28 11 9 1 1 25 13 12

3. Atlético de Madrid 25 10 8 1 1 25 9 16





4. Barcelona 24 11 7 3 1 23 12 11

5. Real Sociedad 19 11 5 4 2 20 14 6

6. Athletic Bilbao 18 11 5 3 3 18 12 6

7. Rayo Vallecano 17 11 4 5 2 14 15 -1

. Betis 17 11 4 5 2 14 15 -1

9. Valencia 15 11 4 3 4 14 13 1

10. Las Palmas 14 11 4 2 5 8 10 -2

11. Osasuna 13 11 4 1 6 12 16 -4

12. Villarreal 12 11 3 3 5 15 18 -3

13. Getafe 12 11 2 6 3 13 16 -3

14. Sevilla 10 10 2 4 4 16 15 1

15. Cádiz 10 11 2 4 5 10 16 -6

16. Mallorca 9 11 1 6 4 12 16 -4

17. Alavés 9 11 2 3 6 9 16 -7

18. Celta Vigo 6 11 1 3 7 10 19 -9

19. Granada 6 11 1 3 7 17 28 -11

20. Almería 3 11 0 3 8 14 31 -17

