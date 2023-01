Barcelona bate Real Madrid (3-1) e é campeão da Supercopa da Espanha

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/01/2023 - 18:53 Compartilhe

O Barcelona se sagrou campeão da Supercopa da Espanha neste domingo ao bater na final o Real Madrid por 3 a 1, no estádio King Fahd de Riad (Arábia Saudita).





Gavi (33′), Robert Lewandowski (45′) e Pedri (69′) balançaram as redes para o Barça, enquanto Karim Benzema (90’+3) descontou para o time merengue, que vê o rival conquistar sua 14ª Supercopa, a primeira desde que o torneio adotou o formato com quatro equipes, há três anos.

O time catalão, que levanta um troféu pela primeira vez desde a Copa do Rei de 2021, acabou impondo seu domínio de bola contra um Real Madrid que não encontrou soluções.

Os madridistas melhoraram no segundo tempo, mas não o suficiente para virar um jogo que foi amplamente dominado pelos catalães.





“Era uma oportunidade que tínhamos que aproveitar. Isto vai nos reforçar para manter a ideia e seguir competindo e ganhando mais títulos”, disse em entrevista à Movistar+ depois da partida o capitão do Barcelona, Sergio Busquets.

– Gavi faz o primeiro –

O Barça chegava em melhores condições, movendo a bola de um lado a outro, enquanto o Real Madrid se mostrava hesitante, incapaz de criar com Toni Kroos e Luka Modric, que acabaria sendo substituído no segundo tempo após uma atuação discreta.

Um erro na saída de bola do time merengue acabou com Lewandowski encontrando um passe para a chegada de Gavi, que abriu o placar batendo cruzado (33′).

O Barcelona teve seu domínio recompensado, enquanto o Real Madrid sofria com Benzema obrigado a voltar para tentar ajudar na construção e Vinícius Júnior sem conseguir se impor em seus duelos mano a mano com Ronald Araújo, que ganhou praticamente todas as jogadas contra o brasileiro.

Pouco antes do intervalo, em novo erro do Real, Frenkie de Jong lançou em profundidade pela esquerda Gavi, que cruzou rasteiro para Lewandowski só ter o trabalho de superar Courtois e fazer 2 a 0 (45′).





No seguindo tempo, o Real Madrid passou a pressionar a saída do Barça, que continuou controlando a partida, embora sofrendo mais com os contra-ataques dos rivais.

– Pedri fecha a conta –

O time merengue passou a apostar na marcação homem a homem, mas quando parecia estar esboçando alguma reação, criando mais chances, o Barcelona chegou ao terceiro gol.

Uma roubada de bola de Gavi acabou com o ‘blaugrana’ entrando pela esquerda servindo Pedri para fechar a conta (69′).

Mas o Real Madrid continuou pressionando.

Marco Asensio, que tinha entrado no lugar de Kroos (71′), chutou de longe e obrigou boa defesa de Ter Stegen (74′), que voltou a aparecer em uma finalização de Rodrygo (79′).

Benzema acabaria superando o goleiro alemão nos acréscimos (90’+3), mas já não havia tempo para mais nada.

A Supercopa da Espanha é o primeiro título do técnico Xavi Hernández no comando do Barça, que também levanta o seu primeiro troféu desde a saída do astro Lionel Messi para o Paris Saint-Germain.

gr/mcd/dam/cb

