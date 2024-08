Barcelona bate o Valencia com gols de Lewandowski e começa bem o Espanhol

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/08/2024 - 19:13 Para compartilhar:

Se o poderoso Real Madrid assusta os adversários com suas contratações recentes, o Barcelona pelo menos fez a sua parte na estreia no Campeonato Espanhol. A equipe agora comandada pelo técnico Hansi Flick visitou o Valencia no estádio Mestalla, neste sábado, e somou seus primeiros três pontos na competição com um triunfo por 2 a 1, de virada, com gols do polonês Lewandowski.

Mesmo fora de casa, o Barcelona começou melhor a partida, tentando envolver o adversário com seu toque de bola e esperando o momento certo para dar o bote. Com dificuldades para encontrar espaços na defesa do Valencia, a equipe passou a arriscar chutes de longe. Primeiro, aos 7 minutos, com Balde, depois, aos 19 minutos, com Raphinha, que encontraram o goleiro Mamardashvili bem colocado para impedir o gol dos visitantes.

No final da primeira etapa, o Valencia cresceu na partida. Aos 44 minutos, Diego Lopez lançou Hugo Duro, que, de cabeça, abriu o placar para o time da casa. O Barcelona conseguiu reagir ainda no primeiro tempo. Aos 50 minutos, Lewandowski recebeu na área e finalizou para, enfim, vazar o goleiro da Geórgia.

Assim como terminou o primeiro tempo, o conjunto azul-grená iniciou o segundo disposto a virar o placar. Yamal, logo no primeiro minuto, parou em Mamardashvili. Aos 4, porém, Lewandowski cobrou um pênalti no ângulo esquerdo para colocar o Barcelona à frente no placar.

Mesmo em vantagem, o time visitante continuou criando as melhores oportunidades. Ferrán Torres, Pedri, Marc Casado e Lewandowski tiveram chances de ampliar a vantagem, mas o triunfo por 2 a 1 ficou de bom tamanho.

Na outra partida deste sábado, Osasuna e Leganés estrearam no Espanhol com empate por 1 a 1. Aos 22 minutos do primeiro tempo, Juan Cruz aproveitou o cruzamento de Javi Hernandez e tocou no lado esquerdo do gol para abrir o placar para os visitantes. O Osasuna chegou ao empate aos 34 minutos da etapa complementar, com gol contra de Juan Soriano.

Neste domingo, o atual campeão nacional, Real Madrid, inicia a busca pelo bicampeonato diante do Mallorca, às 16h30 (horário de Brasília), fora de casa. Mais cedo, às 14h (de Brasília), a Real Sociedad recebe o Rayo Vallecano.