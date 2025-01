Barcelona bate Athletic na volta de Lamine Yamal e se garante na final da Supercopa da Espanha

Apoiado pelo retorno do jovem astro Lamine Yamal, o Barcelona confirmou o seu favoritismo nesta quarta-feira, diante do Athletic Bilbao, pela semifinal da Supercopa da Espanha. O triunfo de 2 a 0, no estádio King Abdullah Sports City, em Jeddah, garantiu o time catalão na decisão da Supercopa da Espanha.

Recuperado de uma entorse no tornozelo direito, Yamal foi decisivo. Além de criar boas jogadas, ele deu outra dinâmica ao setor ofensivo e anotou o segundo gol da partida no início do segundo tempo (Gavi abriu o placar na etapa inicial).

Em um momento instável no Campeonato Espanhol, o clube catalão agora encontra fôlego para decidir um título que pode dar mais moral à equipe para o restante da temporada. O conjunto do técnico Hansi Flick aguarda agora o vencedor de Real Madrid e Mallorca, que se enfrentam nesta quinta, pela outra semifinal da Supercopa da Espanha, para fazer a final do torneio.

No jogo, o Barcelona logo assumiu o controle da partida e criou as melhores chances. A imposição ofensiva fez o Athletic de Bilbao recuar e a pressão do clube catalão logo resultou em bola na rede.

Depois de Raphinha perder duas excelentes oportunidades com menos de dez minutos, o marcador, enfim, saiu do zero. Em um cruzamento rasteiro feito por Balde, Gavi apareceu livre para fazer 1 a 0.

A desvantagem tirou o foco do Bilbao. O goleiro Unaí Simon se complicou ao tentar repor a bola, acertou o polonês Lewandowski, e por pouco o Barcelona não ampliou o placar.

Com sete finalizações contra nenhuma do adversário, a equipe catalã dominou os primeiros 45 minutos e poderia ter ido para o intervalo com um placar bem mais dilatado.

Tal como no primeiro tempo, o Barcelona iniciou a etapa complementar impondo um ritmo forte e a estratégia deu certo. Aos seis minutos, Lamine Yamal recebeu bom passe de Gavi, fez o giro, e acertou um belo chute para estabelecer 2 a 0.

O Athletic reagiu e tentou partir para a pressão na base do jogo aéreo. O time até conseguiu diminuir o marcador com Nico Williams encobrindo Szczesny. No entanto, o juiz assinalou impedimento no lance.

Com a partida sob controle, coube ao Barça cadenciar o ritmo e tocar a bola para fazer o tempo passar e administrar o triunfo que valeu uma vaga na decisão do torneio.