Barcelona atropela Valencia (7-1) e sobe para 3º no Espanhol

O Barcelona, massacrou o Valencia por 7 a 1 neste domingo (26) pela 21ª rodada da espanhola LaLiga, em que o time catalão (3º) ficou a três pontos do Atlético de Madrid (2º).

Ainda a sete pontos do líder Real Madrid, que havia vencido no sábado na visita ao Valladolid (3-0), o Barça encerrou uma série de quatro jogos sem vencer no campeonato espanhol, embora a equipe comandada por Hansi Flick tenham conquistado a Supercopa da Espanha, avançado para as quartas de final da Copa do Rei, e conquistado uma vitória épica na última terça-feira na Liga dos Campeões contra o Benfica, em Lisboa (5-4).

O estádio olímpico Lluis Companys assistiu a um primeiro tempo espetacular com cinco gols da equipe anfitriã contra um desesperado Valencia, cuja derrota o deixa a quatro pontos da zona de permanência na primeira divisão, que podem virar ser sete se o Alavés vencer o Celta nesta segunda-feira.

O holandês Frenkie De Jong (3′), Ferran Torres (8′), o brasileiro Raphinha (14′) e Fermín López, com uma dobradinha (24′ e 49′) praticamente decretaram a vitória ainda antes do intervalo. O goleiro georgiano Giorgi Mamardashvili assistiu impotente enquanto os ataques locais surpreendiam a defesa ‘che’, incapaz de oferecer a menor resistência.

Tudo isto com o astro polonês Robert Lewandowski, artilheiro do campeonato, assistindo ao início da partida do banco de reservas.

O Valencia poderia ter entrado no jogo com um pênalti cometido pelo goleiro Wojciech Szczesny (33′) sobre Hugo Duro, que acabou sendo anulado após consulta ao VAR devido à falta anterior de Gayá sobre Jules Koundé.

Já no segundo tempo, Duro encontrou a recompensa com o gol de honra ao se livrar da marcação de Cubarsí e finalizar um passe lateral de Diego López (59′) com o pé esquerdo.

Mas os jogadores de Carlos Corberán continuaram sofrendo no segundo tempo.

Um gol de Lewandowski (66′) – o seu 18º em LaLiga – e um gol contra de César Tárrega (75′) fecharam uma vitória histórica que dá moral ao Barça na luta pelo título da LaLiga.

– Athletic decepciona –

Mais cedo o Athletic Bilbao desperdiçou a oportunidade de se consolidar na zona da Liga dos Campeões depois de empatar em San Mamés em 0 a 0 com o Leganés, que chegou a mandar duas bolas na trave.

A equipe basca, que vinha de uma derrota por 4 a 1 na Turquia diante do Besiktas na Liga Europa, está provisoriamente em terceiro lugar na 21ª rodada de LaLiga, com um ponto a mais que o Barcelona, que recebe neste domingo o Valencia.

O ponto conquistado em ‘La Catedral’ do futebol espanhol consolida o Leganés como o ‘mata-gigantes’ desta temporada, depois de vencer o Atlético de Madrid (1-0) na semana passada e o Barcelona em Montjuic, em meados de dezembro, pelo mesmo resultado.

Os jogadores comandados pelo técnico Ernesto Valverde tentaram por todos os meios: um chute alto de Nico Williams logo no primeiro minuto de jogo, um disparo de primeira para fora de Dani Vivian após uma cobrança de escanteio (8′), cabeçadas de Guruzeta (24′) e Berenguer (44′).

Mas as duas oportunidades mais claras da partida foram, no entanto, uma cabeçada na trave de Miguel de la Fuente (51′), e um chute no travessão de Munir (86′) para a equipe da periferia de Madrid.

A entrada de Ohian Sancet no segundo tempo tampouco mudou o tom. Sancet voltava de uma lesão no tornozelo direito sofrida no dia 21 de dezembro contra o Osasuna.

A boa notícia para o Athletic é que as equipes que o perseguem na tabela também fracassaram na tentativa de somar três pontos nesta rodada. Ao empate do Villarreal (5º) no Metropolitano no sábado diante do Atlético de Madrid (1-1), e à derrota do Mallorca (6º) em casa contra o Betis (1-0) se juntaram as derrotas deste domingo do Girona (8º) em Vallecas (1-0) contra o Rayo (7º), e da Real Sociedad (9º) em San Sebastián diante do Getafe (3-0).

O Leganés está na 16ª colocação, com três pontos acima da zona de rebaixamento.

— Jogos da 21ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

– Sexta-feira:

Las Palmas – Osasuna 1 – 1

– Sábado:

Mallorca – Betis 0 – 1

Atlético de Madrid – Villarreal 1 – 1

Sevilla – Espanyol 1 – 1

Valladolid – Real Madrid 0 – 3

– Domingo:

Rayo Vallecano – Girona 2 – 1

Real Sociedad – Getafe 0 – 3

Athletic Bilbao – Leganés 0 – 0

Barcelona – Valencia 7 – 1

– Segunda-feira:

(17h00) Alavés – Celta Vigo

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 49 21 15 4 2 50 20 30

2. Atlético de Madrid 45 21 13 6 2 35 14 21

3. Barcelona 42 21 13 3 5 59 24 35

4. Athletic Bilbao 40 21 11 7 3 31 18 13

5. Villarreal 34 21 9 7 5 39 32 7

6. Mallorca 30 21 9 3 9 19 26 -7

7. Rayo Vallecano 29 21 7 8 6 25 24 1

8. Girona 28 21 8 4 9 29 29 0

9. Real Sociedad 28 21 8 4 9 17 17 0

10. Betis 28 21 7 7 7 23 26 -3

11. Osasuna 27 21 6 9 6 25 30 -5

12. Sevilla 27 21 7 6 8 24 30 -6

13. Celta Vigo 24 20 7 3 10 29 32 -3

14. Getafe 23 21 5 8 8 17 17 0

15. Las Palmas 23 21 6 5 10 26 34 -8

16. Leganés 23 21 5 8 8 19 29 -10

17. Alavés 20 20 5 5 10 24 32 -8

18. Espanyol 20 21 5 5 11 20 33 -13

19. Valencia 16 21 3 7 11 20 36 -16

20. Valladolid 15 21 4 3 14 14 42 -28

./bds/iga/dr/aam