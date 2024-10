Barcelona atropela Hammarby (9-0) pela 2ª rodada da Champions feminina

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/10/2024 - 19:05 Para compartilhar:

Após perder por 2 a 0 para o Manchester City na estreia, o atual campeão europeu, o Barcelona reagiu em grande estilo nesta quarta-feira (16), em casa, ao aplicar uma goleada histórica de 9 a 0 sobre o Hammarby, pela segundo rodada da Liga dos Campeões Feminina.

No estádio Johan Cruyff, o Barcelona igualou a sua maior vitória (contra o Benfica em 2022) na principal competição europeia de clubes, num jogo em que marcaram sete jogadoras diferentes.

Caroline Graham Hansen (10′ e 75′) e Claudia Pina (24′ e 58′) balançaram as redes duas vezes. A festa foi completada pela dupla vencedora da Bola de Ouro Alexia Putellas (45′), Mapi León (53′), Ewa Pajor (72′), Esmee Brugts (87′) e Fridolina Rolfo (90′ de pênalti).

“Estou muito contente com a partida porque mantivemos o nível por mais de 90 minutos”, disse o técnico do Barça, Pere Romeu, de acordo com o site da Uefa.

Com este resultado, o Barcelona – detentor de três títulos da Liga dos Campeões nas últimas quatro edições – é segundo colocado do grupo D com três pontos, os mesmos do Hammarby, enquanto o City lidera com seis depois de derrotar por 3 a 2 o Sankt Pölten, último colocado com duas derrotas.

Na outra chave, a C, o Bayern de Munique lidera com seis pontos após vencer a Juventus por 2 a 0, em Turim, também nesta quarta-feira.

A ‘Juve’ continua com três pontos, os mesmos do Arsenal, que venceu o norueguês Valerenga por 4 a 1.

“Começamos muito bem, mas o trabalho não acabou. Jogamos contra o Arsenal e a Juventus, duas equipes fortes, mas ainda há um longo caminho a percorrer”, lembrou o treinador do Bayern, Alexander Straus.

— Resultados dos jogos da segunda rodada:

– Grupo C

Arsenal (ING) – Vålerenga Fotball (NOR) 4 – 1

Juventus (ITA) – Bayern de Munique (ALE) 0 – 2

Classificação: Pts J V E D GP GC

1. Bayern de Munique 6 2 2 0 0 7 2

2. Arsenal 3 2 1 0 1 6 6

3. Juventus 3 2 1 0 1 1 2

4. Vålerenga Fotball 0 2 0 0 2 1 5

– Grupo D

Barcelona (ESP) – Hammarby IF (SWE) 9 – 0

Sankt Pölten (AUT) – Manchester City (ING) 2 – 3

Classificação: Pts J V E D GP GC

1. Manchester City 6 2 2 0 0 5 2

2. Barcelona 3 2 1 0 1 9 2

3. Hammarby IF 3 2 1 0 1 2 9

4. Sankt Pölten 0 2 0 0 2 2 5

