Barcelona apresenta zagueiro Koundé, sexto reforço do time

Nesta segunda-feira (01), o Barcelona apresentou oficialmente o zagueiro Jules Koundé como novo jogador do clube. O defensor participou de uma cerimônia de apresentação no Centro de Treinamento Joan Gamper, ao lado do presidente Joan Laporta, e posou para fotos. O francês assinou contrato com a equipe até 2027. As informações são do GE.







“Estou muito feliz por estar neste grande clube. Foi tudo muito fluído. Era muito importante para mim porque é uma etapa muito relevante da minha carreira. O Chelsea me quis, mas escolhi o Barcelona porque queria vir para cá”, declarou Koundé, em entrevista coletiva. “Escolhi o Barça porque é um clube com um projeto muito ambicioso”, acrescentou.

Segundo o mandatário do Barcelona, o zagueiro era um desejo do técnico Xavi Hernández. “É uma contratação muito desejada. Xavi tinha um grande interesse nele, pediu essa contratação para reforçar a defesa. É um jogador de primeiro nível”, disse Joan Laporta.

Pen to paper ✍️@jkeey4 is officially a Culer 💙❤️ pic.twitter.com/58CJkDGEhI — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 1, 2022

Jules é o sexto reforço contratado pelo Barcelona para a temporada 2022/23. Além do francês, jogadores como Robert Lewandowski, Raphinha, Pablo Torre, Franck Kessié e Andreas Christensen também desembarcaram na Catalunha para reforçar a equipe.