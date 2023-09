Barcelona apresenta João Cancelo e João Félix, que podem estrear neste domingo contra Osasuna

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/09/2023 - 11:17 Compartilhe

Contratados no último dia da janela de transferências europeia, os portugueses João Félix e João Cancelo foram oficialmente apresentados pelo Barcelona neste sábado. A dupla de jogadores tentará se reafirmar no cenário do futebol europeu sob comando de Xavi Hernández. Ambos já posaram com uniforme do novo clube ao lado do presidente Joan Laporta e poderão estrear já na partida deste domingo, diante do Osasuna.

João Cancelo e João Félix chegam por empréstimo. Após desentendimentos com Pep Guardiola e empréstimo para o Bayern de Munique, o lateral português terá nova oportunidade de atingir o alto nível. A situação de Félix é parecida. O jovem atacante foi emprestado ao Chelsea na última temporada e foi mais uma vez negociado pelo Atlético de Madrid.

“Espero uma temporada muito boa e poder dar muitas alegrias à torcida. Este clube vive de títulos e de grandeza, vamos lutar por isso. A Liga dos Campeões sempre foi meu sonho, mas vamos jogar partida a partida, com tranquilidade. Queremos ganhar e vamos fazer de tudo por isso”, disse Félix.

“Todos meus ídolos jogaram aqui. Me identifico com a cultura de jogo de posição do clube, de estar sempre no campo rival. O Barcelona é o melhor clube para o meu futebol”, afirmou João Cancelo em sua apresentação.

Em entrevista coletiva, o técnico Xavi elogiou e analisou os dois atletas, mas também destacou a ação do Barcelona no mercado de transferências. Além da dupla portuguesa, o clube conseguiu trazer o volante alemão Ikay Gundogan sem custos, assim como o zagueiro Iñigo Martínez. Houve ainda o retorno de Oriol Romeu, revelado nas categorias de base do Barcelona, por 3,4 milhões de euros.

“Foi feito um mercado de transferências extraordinário em uma situação econômica e de ‘fair play’ muito difícil. Tanto o presidente quanto a direção realizaram um trabalho muito bom. O Barcelona demonstrou que até com problemas pode ser competitivo. Pessoalmente, estou muito contente e impressionado”, elogiou Xavi.

