Barcelona anuncia retorno do lateral brasileiro Emerson Royal

O Barcelona anunciou nesta quarta-feira o retorno à equipe do lateral-direito brasileiro Emerson Royal, que estava emprestado ao Betis nas duas últimas temporadas.

“O FC Barcelona comunicou ao Real Betis que está exercendo seu direito de recuperar Emerson Royal, que jogou por empréstimo nas últimas duas temporadas na equipe andaluza, a partir de 1º de Julho”, informou o clube catalão.

Este é o terceiro reforço anunciado pelo Barça em três dias, depois de Sergio Agüero na segunda-feira e Eric García na terça-feira.

Lateral-direito rápido com vocação ofensiva e que também pode atuar com meia, Emerson (22 anos) marcou cinco gols e deu passe para outros dez no Betis.

Nesta temporada, foi um dos destaques do time dirigido por Manuel Pellegrini, que terminou em sexto no Campeonato Espanhol e se classificou para a Liga Europa.

Além disso, Emerson foi o jogador com mais tempo em campo no clube da Andaluzia nesta temporada (3.186 minutos), à frente de Guido Rodríguez e Nabil Fekir.

O brasileiro foi contratado ao Atlético-MG pelo Barcelona em janeiro de 2019 por 12 milhões de euros, e imediatamente foi cedido por empréstimo ao Betis.

No elenco catalão, o jogador vai brigar por vaga na lateral com o holandês Sergiño Dest.

Após ser convocado para a Seleção Brasileira uma vez, quando atuou nos minutos finais da vitória por 3 a 0 no amistoso com Coreia do Sul (em 19 de novembro de 2019), Emerson foi chamado novamente pelo treinador Tite para integrar a equipe e substituir o cortado Daniel Alves nas Eliminatórias e Copa América.

