Barcelona anuncia permanência do técnico Ronald Koeman

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, anunciou na quinta-feira que o técnico Ronald Koeman continuará à frente da equipe na próxima temporada.

“Achamos que é o melhor para o Barça, tanto Ronald Koeman quanto nós, e estamos muito felizes em poder anunciar a continuidade de Ronald Koeman hoje. Vejo-o muito feliz, animado e estou convencido de que será um grande temporada “, disse Laporta em uma conferência de imprensa após uma reunião regular do comitê de gestão do clube.

“Decidimos dar continuidade a um contrato que está em vigor após este período de conversas muito francas e muito diretas. Quero destacar o comportamento impecável do nosso treinador, ele tem mostrado que é um grande profissional, que já conhecíamos,” destacou o dirigente sobre Koeman, que tem contrato até junho de 2022.

O Barça terminou a temporada 2020-2021 com apenas um título, a Copa do Rei, ficando em terceiro no Campeonato Espanhol e sendo eliminado nas oitavas de final da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain.

