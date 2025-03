Barcelona anuncia morte de médico e jogo com o Osasuna é adiado

A partida entre as equipes de Barcelona e Osasuna, válida pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol e marcada para a tarde deste sábado, foi suspensa devido a morte repentina do médico da equipe principal, Carles Miñarro García. A trágica perda chocou atletas e integrantes da comissão técnica e, por conta disso, o clube solicitou que o confronto não fosse realizado.

O anúncio foi feito pelos alto-falantes do estádio e depois foi emitido um comunicado no site oficial do clube catalão explicando o motivo de o duelo não acontecer.

“O FC Barcelona lamenta anunciar a triste notícia do falecimento do médico titular da equipe, Carles Miñarro Garcia , esta tarde. Por esse motivo, a partida entre o FC Barcelona e o CA Osasuna é adiada para uma nova data. A Diretoria e todos os trabalhadores do FC Barcelona gostariam de transmitir as nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, acompanhando-os nos seus sentimentos neste momento difícil”, diz a nota.

As duas equipes chegaram normalmente e iniciaram os procedimentos de aquecimento e preparação para o embate no estádio Olímpico de Montjuic. Alguns membros do elenco do Barcelona chegaram a se aquecer, mas tudo parou de forma repentina quando os atletas retornaram para o vestiário.

Miñarro tinha 40 anos e se juntou à equipe principal nesta temporada, vindo do time de futsal, segundo o jornal espanhol “Mundo Deportivo”. Ele ingressou no clube em 2017 após atuar seis anos como médico Centre d’Alt Rendiment de San Cugat.

A rodada do Campeonato Espanhol contou com três partidas que foram realizadas mais cedo. O Celta de Vigo venceu o Leganés por 2 a 1, o Alavés superou o Villarreal por 1 a 0 e o Valência derrotou o Valladolid por 2 a 1.

Barcelona está na liderança da competição e vem de vitória por 1 a 0 sobre o Benfica, fora de casa, pela partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Sob o comando de Hansi Flick, o time catalão soma 57 pontos no Espanhol, com um de diferença para o vice-líder Atlético de Madrid. Além disso, o Real, terceiro colocado, está a três de distância.