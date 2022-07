Barcelona anuncia contratação de Lewandowski até 2027 por 45 milhões de euros

O Barcelona anunciou nesta terça-feira a contratação até 2027 do atacante polonês Robert Lewandowski, que estava no Bayern de Munique, por 45 milhões de euros, valor que pode chegar a 50 milhões de euros incluindo variáveis. “O FC Barcelona e o Bayern de Munique chegaram a um acordo para a transferência de Robert Lewandowski por um total de 45 milhões de euros mais 5 em variáveis”, anunciou o Barça em comunicado.

“O jogador assinará um contrato com o Clube para as próximas quatro temporadas. A cláusula de rescisão é de 500 milhões de euros”, acrescenta a nota.

Lewandowski, de 33 anos, já se juntou aos novos companheiros nos Estados Unidos, onde o time catalão está em pré-temporada.

O polonês é a quarta contratação do Barcelona para a nova temporada, depois das chegadas do marfinense Franck Kessié (Milan) e do dinamarquês Andreas Christensen (Chelsea), que vieram sem custos, e do brasileiro Raphinha, por quem os espanhóis pagaram ao Leeds United 70 milhões de euros.

Lewandowski deixa o Bayern de Munique depois de oito temporadas, nas quais conquistou a Liga dos Campeões da Europa (2020), oito vezes o Campeonato Alemão e o Mundial de Clubes (2020), além de ter sido eleito duas vezes o melhor jogador do mundo pela Fifa (2020 e 2021).

Pelo clube bávaro, ele marcou 344 gols e deu 72 assistências em 374 jogos.

