Barcelona anuncia contratação de João Félix por empréstimo do Atlético de Madrid

O Barcelona anunciou nesta sexta-feira a contratação do atacante João Félix junto ao Atlético de Madrid. O português, que também vinha sendo cotado por clubes da Arábia Saudita, chega por empréstimo até o final da temporada 2023/24.

“O clube expressa publicamente seu agradecimento ao jogador pelo esforço econômico realizado e por seu desejo de vestir a camisa azul-grená”, disse o Barcelona em publicação sobre o anúncio do atacante.

João Félix tem apenas 23 anos e não vinha sendo utilizado pelo técnico Diego Simeone no Atlético Madrid. Ele, inclusive, disputou a última temporada pelo Chelsea, que optou por não contratar o português por definitivo.

Pelo clube inglês, o atacante disputou 20 jogos e marcou quatro gols. Na atual temporada, ainda não entrou em campo. Pelo Atlético de Madrid, fez 131 partidas e marcou 34 gols. Ele tem passagens ainda por Benfica e Porto.

Com sete pontos, o Barcelona é o quarto colocado do Campeonato Espanhol, atrás de Real Madrid (nove), Atlético de Madrid (sete) e Girona (sete). O próximo desafio é no domingo, às 16h, fora de casa, diante do Osasuna.

