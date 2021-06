Barcelona anuncia a contratação do zagueiro Eric Garcia, ex-Manchester City

Um dia depois de anunciar a contratação do atacante argentino Sergio “Kun” Aguero, o Barcelona acertou nesta terça-feira a chegada de mais um jogador do Manchester City. Trata-se do zagueiro espanhol Eric García, hoje com 20 anos, que foi formado nas categorias de base do clube da região da Catalunha e teve o seu vínculo com o time inglês encerrado ao final desta temporada.

O contrato de Eric García com o Barcelona irá até a temporada 2025/2026 e a cláusula de rescisão do zagueiro é de 400 milhões de euros (mais de R$ 2 bilhões na cotação atual). O jogador ficou no clube espanhol até 2017, antes de se transferir para o Manchester City.

“Estou muito feliz de voltar ao Barcelona. Estive durante 9 anos aqui e voltar agora é um sonho, defender essas cores. Estou muito contente pela confiança que me deram”, declarou Eric García, em entrevista aos canais oficiais do time catalão.

Pelo clube de Manchester, Eric Garcia atuou em 35 jogos e não marcou gols. O defensor também chegou a atuar nas equipes sub-19 e sub-23 antes de servir o técnico espanhol Pep Guardiola no time principal.

A diretoria do Barcelona também busca confirmar o quanto antes o acerto com dois jogadores holandeses para atender aos pedidos do técnico, também holandês, Ronald Koeman: o meia Gini Wijnaldum, ex-Liverpool, e Memphis Depay, atualmente no Lyon.

Veja também