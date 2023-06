Barcelona anuncia a contratação de Gündogan, ex-Manchester City

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/06/2023 - 9:28 Compartilhe

Nesta segunda-feira (26), o Barcelona anunciou a contratação do volante Ilkay Gündogan, de 32 anos. O alemão deixa o Manchester City após a conquista da inédita Champions League.

Capitão do Manchester City e campeão da Tríplice Coroa na última temporada, Gündogan assinou com o Barcelona por duas temporadas, até o dia 30 de junho de 2025, com opção de permanecer por mais um ano. A equipe blaugrana anunciou que a multa do jogador é de 400 milhões de euros.

“Se fosse para sair [do City], só havia um clube no mundo para onde faria sentido ir. Era o Barcelona ou nada. Desde criança, sonhava com vestir essa camisa um dia”, disse Gündogan, em carta publicada pelo “The Players Tribune”.

Em sete temporadas com o Manchester City, Gündogan disputou 304 jogos, marcou 60 gols e deu 40 assistências. O volante se despediu do clube com 14 títulos conquistados, sendo eles: uma Champions League, cinco Premier League, duas Copas da Inglaterra, quatro Copas da Liga Inglesa e duas Supercopas da Inglaterra.

𝑩𝑹𝑬𝑨𝑲𝑰𝑵𝑮 𝑵𝑬𝑾𝑺 İlkay Gündoğan joins FC Barcelona! — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 26, 2023

