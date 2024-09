Barcelona afasta desconfiança com goleada sobre o Villarreal (5-1) fora de casa

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/09/2024 - 19:42 Para compartilhar:

O Barcelona venceu neste domingo (22) o Villarreal por 5 a 1 no Estádio de la Cerámica, pela sexta rodada de LaLiga espanhola, e manteve a liderança com 18 pontos, quatro à frente do Real Madrid (2º) embora tenha perdido o goleiro Marc-André Ter Stegen, que sofreu uma lesão.

Os ‘culés’ estão agora com seis pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid que não passou de um empate em 1 a 1 com o Rayo Vallecano.

Depois da derrota dos ‘blaugrana’ na Liga dos Campeões para o Monaco, na última quinta-feira, os jogadores comandados pelo técnico Hansi Flick afastaram as dúvidas com dois gols no primeiro tempo do artilheiro do campeonato espanhol, o polonês Robert Lewandowski (20′ e 35′), que ainda desperdiçou um pênalti, um gol de Pablo Torre (58′) e mais uma dobradinha, desta vez do brasileiro Raphinha (75′ e 83′).

O gol do Villarreal, que até este domingo ainda não havia perdido na LaLiga, foi marcado por Ayoze Pérez (38′).

O Barcelona, com uma grande exibição do seu jovem craque Lamine Yamal, faz uma campanha 100% no campeonato espanhol, com seis vitórias em seis jogos, marcando 22 gols. O artilheiro Lewandowski balançou as redes seis vezes, e o vice-artilheiro Raphinha, cinco.

“É muito importante para nós marcarmos cinco gols fora de casa e conseguirmos somar os três pontos. No final, não importa por quanto, desde que vençamos”, disse Lewandowski.

A má notícia para o Barça foi a lesão do goleiro Ter Stegen que, mostrando muita dor, teve de ser retirado de maca pouco antes do intervalo devido a uma lesão no joelho direito.

“Pode ser uma lesão grave, quando ele caiu em campo… deu para ver na hora”, declarou o técnico do Barcelona, Hansi Flick.

A partida foi muito intensa e dinâmica, com chances para os dois lados, gols anulados por impedimento, pênalti perdido por Lewandowski, mas no final o time catalão ficou com os três pontos.

A próxima rodada do líder do Campeonato Espanhol será em casa, na quarta-feira, dia 25, contra o Getafe.

O Villarreal, quinto colocado na tabela com 11 pontos, enfrenta o Espanyol na quinta-feira, dia 26, em Barcelona.

– Rayo freia Atlético de Madrid –

O Atlético de Madrid não conseguiu passar de um empate em Vallecas e com isso os ‘rojiblancos’ se afastaram dos líderes da tabela.

O gol do Rayo Vallecano foi marcado pelo ponta-direita Isi Palazón (35′). O lance foi anulado pelo árbitro por impedimento, mas depois validado pelo VAR.

O gol dos ‘colchoneros’ veio no início da segunda etapa após uma jogada do atacante norueguês Alexander Sorloth que foi finalizada pelo meio-campista inglês Conor Gallagher (50′).

Após o intervalo, o técnico argentino do Atlético, Diego Simeone, colocou em campo seu compatriota Ángel Correa e o francês Antoine Griezmann.

“No primeiro tempo tivemos mais chances do que jogo, mas não marcamos. Na segunda etapa jogamos muito bem, apostamos em ser protagonistas e correr atrás da vitória”, comentou Simeone após a partida.

“Estou feliz com o segundo tempo, pela reação que tivemos, porque tivemos a chance de vencer e esse é o caminho”, acrescentou.

O ‘Atleti’ vinha de três vitórias consecutivas contando todas as competições. Na quinta-feira venceu o Leipzig por 2 a 1 na Liga dos Campeões, mas quatro dias depois confirmou seus problemas fora de casa.

– Athletic vence e é 3º –

Também neste domingo o Athletic Bilbao venceu o Celta de Vigo por 3 a 1 assumindo a terceira posição, com 13 pontos.

Os ‘leones’ abriram o placar logo cedo, aos 4 minutos, com um gol do atacante Gorka Guruzeta, seu primeiro no campeonato.

O Celta empatou com uma cobrança de pênalti de Iago Aspas (25′), mas Guruzeta recolocou o Athletic na frente antes do intervalo, aos 39 minutos. Já na reta final da partida (80′) Álvaro Djaló fez o Estádio de San Mamés respirar aliviado ao marcar o terceiro e garantir os três pontos.

Em outro jogo do dia, o Getafe empatou em casa (1-1) com o Leganés graças a um pênalti convertido por Borja Mayoral (83′). Os visitantes haviam aberto o placar pouco antes por meio de Jorge Sáenz (76′).

— Jogos da 6ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

– Sexta-feira:

Alavés – Sevilla 2 – 1

– Sábado:

Valladolid – Real Sociedad 0 – 0

Osasuna – Las Palmas 2 – 1

Valencia – Girona 2 – 0

Real Madrid – Espanyol 4 – 1

– Domingo:

Getafe – Leganés 1 – 1

Athletic Bilbao – Celta Vigo 3 – 1

Villarreal – Barcelona 1 – 5

Rayo Vallecano – Atlético de Madrid 1 – 1

– Segunda-feira:

(16h00) Betis – Mallorca

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 18 6 6 0 0 22 5 17

2. Real Madrid 14 6 4 2 0 13 3 10

3. Athletic Bilbao 13 7 4 1 2 11 7 4

4. Atlético de Madrid 12 6 3 3 0 10 3 7

5. Villarreal 11 6 3 2 1 12 13 -1

6. Alavés 10 6 3 1 2 9 7 2

7. Osasuna 10 6 3 1 2 8 11 -3

8. Celta Vigo 9 6 3 0 3 14 13 1

9. Rayo Vallecano 8 6 2 2 2 8 7 1

10. Betis 8 5 2 2 1 5 4 1

11. Mallorca 8 6 2 2 2 4 4 0

12. Girona 7 6 2 1 3 8 10 -2

13. Espanyol 7 6 2 1 3 6 9 -3

14. Leganés 6 7 1 3 3 4 8 -4

15. Sevilla 5 6 1 2 3 5 8 -3

16. Real Sociedad 5 7 1 2 4 3 7 -4

17. Valladolid 5 6 1 2 3 2 13 -11

18. Getafe 4 6 0 4 2 3 5 -2

19. Valencia 4 6 1 1 4 5 10 -5

20. Las Palmas 2 6 0 2 4 7 12 -5

./bds/mfr/iga/aam