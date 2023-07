Barcelona aceita pagar até R$ 395 mi por Vítor Roque, com parte fixa e metas a serem cumpridas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/07/2023 - 17:03 Compartilhe

O Barcelona respondeu ao Atheltico-PR nas 24 horas dadas ao clube espanhol para acertar a compra do atacante Vítor Roque, de apenas 18 anos. O garoto vai jogar no time catalão depois da temporada atual do futebol brasileiro, e fará contra Endrick, do Real Madrid, um dos bons duelos do Campeonato Espanhol. O jogador assinará contrato até junho de 2029, com multa rescisória estimada em R$ 5,3 bilhões caso haja algum clube interessado em sua contratação. Ele se apresenta em janeiro.

Nas próximas semanas, seus agentes deverão se reunir com a direção do Barcelona para assinar o contrato. O clube espanhol aceitou subir a oferta e vai pagar 40 milhões de euros fixos pelo atacante, mas a negociação pode chegar a 74 milhões de euros (cerca de R$ 395 milhões), com premiações e metas estipuladas ao atleta, no Brasil e também quando ele estiver na Europa. Ganhar a Bola de Ouro pode render ao time brasileiro mais dinheiro, como seus gols e conquistas.

Há um valor de 21 milhões de euros flutuantes e amarrados ao desenvolvimento do atacante e suas vitórias pessoais dentro de campo, como marcar gols. Recentemente, o Palmeiras embolsou R$ 5 milhões do Real Madrid após Endrick fazer seu quinto gol na temporada. O mesmo vai ser atrelado à venda de Vítor Roque. Há ainda a obrigatoriedade de o Barcelona assumir os impostos da transação, que seriam de 13 milhões de euros.

O Athletico-PR cobrou nesta semana uma definição do Barcelona porque tinha outras propostas de clubes da Inglaterra e não queria deixar passar. A diretoria não revelou se as novas ofertas eram maiores ou menores do que a do Barcelona. Mas forçou a barra para fechar o negócio o quanto antes.

Por ora, o Athletico não acena com a possibilidade de poupar o garoto nas partidas do segundo semestre. Ele é titular e uma das principais esperanças de gols do time. O clube do Paraná manteve 20% dos direitos federativos do jogador, o que dará a ele uma boa porcentagem em caso de futuras negociações na Europa. O Athletico pagou R$ 25 milhões ao Cruzeiro, de Ronaldo, pelo atacante.

Também ainda não está claro como o time catalão vai pagar pela compra. O clube brasileiro força a barra para ter os 40 milhões de euros (R$ 213 milhões) ainda neste ano, mesmo que seja em parcelas até dezembro. O Barcelona faz uma engenharia financeira para manter em dia o seu fair play financeiro. Os clubes ainda não se manifestaram sobre a transação de forma oficial.

