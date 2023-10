Barcaças operam com 60% da carga rumo aos portos do arco Norte por causa da seca

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/10/2023 - 11:24 Para compartilhar:

São Paulo, 31 – A seca na Região Norte continua prejudicando o escoamento da safra de grãos do Centro-Oeste pelos portos do Arco Norte. As barcaças estão operando com 60% da carga nos Rios Madeira e Tapajós, segundo disse o diretor executivo do Movimento Pró-Logística, Edeon Vaz Ferreira. O volume equivale a 1.200 toneladas por embarcação.

Ele diz que o nível do Rio Madeira está subindo nos últimos dias.

O canal é um importante corredor logístico para o transporte da soja que chega da rodovia BR 364 em direção aos Portos de Itacoatiara (AM), Santarém (PA) e Barcarena (PA).

Segundo Ferreira, a diferença no transporte está sendo remanejada para os Portos de Santos (SP) e de Paranaguá (PR) e deve ter impacto nos preços do frete.

