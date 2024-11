Barça volta a tropeçar no Espanhol e perde em casa para o Las Palmas

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/11/2024 - 13:11 Para compartilhar:

O Barcelona, líder do Campeonato Espanhol, voltou a tropeçar nesta 15ª rodada, com derrota neste sábado (30) por 2 a 1 em casa para o Las Palmas (14º), que carimbou a comemoração dos 125 anos e abriu a possibilidade de o Real Madrid diminuir a diferença.

Sandro Ramírez abriu o placar no início do segundo tempo (49′), e embora Raphinha tenha empatado para os ‘blaugrana’ (61′), Fabio Silva garantiu a vitória dos visitantes poucos minutos depois (67′).

O Barça continua líder, com quatro pontos de vantagem sobre o Real Madrid, mas o time merengue, que no domingo recebe o Getafe, conta com dois jogos a menos.

Esta é a terceira rodada consecutiva sem vitória para os catalães em La Liga, depois da derrota para a Real Sociedad (1 a 0) e do empate com o Celta de Vigo (2 a 2).

No duelo deste sábado, os jogadores do Barcelona entraram em campo com calções brancos como parte das comemorações dos 125 anos do clube, completados no dia 29 de novembro, e em homenagem ao uniforme que era utilizado no início de sua história.

O jovem Lamine Yamal, que voltava de lesão no tornozelo, começou no banco de reservas e entrou no intervalo, no lugar de Pablo Torre.

Apesar das tentativas do Barça de buscar a vitória, o Las Palmas, e em especial o goleiro Cillessen, conseguiram segurar o resultado até o apito final.

