Barça vence Valladolid e ainda luta pelo título; Atlético se garante na próxima Champions

Com um gol do chileno Arturo Vidal, o Barcelona (2º) somou três pontos fundamentais em sua visita ao Valladolid (14º), que mantiveram os catalães na luta pelo título da liga espanhola.

O Barça está um ponto atrás do Real Madrid, que vai visitar o Granada (9º) na segunda-feira.

Se não tivesse conseguido a vitória no estádio José Zorrilla em Valladolid, o time catalão teria dado ao Real Madrid a chance de se sagrar campeão já na segunda-feira.

Após esse resultado, o campeonato espanhol será decidido nas últimas duas rodadas.

O Barcelona abriu o placar logo no início, depois que Lionel Messi roubou uma bola na zona defensiva do Valladolid e tocou para Vidal, que mandou a bola para o fundo da rede com um chute cruzado (15).

A equipe do Barça poderia ter encaminhado a vitória antes do intervalo, mas o francês Antoine Griezmann (19), o português Nelson Semedo (24) e o jovem Riqui Puig (31) não conseguiram vencer o goleiro Jordi Masip.

Kike Pérez teve a única chance do Valladolid no primeiro tempo (37), mas foi só um aviso do que aconteceria após o intervalo.

O Barcelona, visivelmente cansado, foi se apagando em campo e o time da casa começou a procurar o empate.

Além disso, as mudanças feitas pelo técnico do Barça, Quique Setién, não surtiram efeito.

Foi então que apareceu o goleiro alemão Marc André Ter Stegen, que com várias defesas decisivas (51, 59, 60, 65, 90+1 e 90+3) garantiu os três pontos que permitem ao Barça ainda sonhar com o título.

“O jogo foi um pouco complicado para nós, mas vencemos”, disse Vidal às câmeras da Movistar + após o jogo.

“Sabemos que é difícil para nós acelerar o ritmo no segundo tempo. Temos que melhorar e nos concentrar mais”, acrescentou.

Da mesma forma, o técnico Setién reconheceu as dificuldades de seu time na segunda etapa: “Faz menos de 72 horas que tivemos que jogar. O campo estava muito seco, e os jogadores não tinham mais o vigor para manter a intensidade”.

O treinador falou sobre o francês Antoine Griezmann, que precisou ser substituído: “Ele saiu porque sentiu um incômodo, foi ele quem pediu para sair. Vamos ver o que ele tem”.

– Atlético vence Betis –

O Atlético de Madrid também sofreu para derrotar o Betis (13º) neste sábado, no estádio Metropolitano, apesar do time da Andaluzia não ter mais nada em disputa.

A equipe comandada pelo técnico argentino Diego Simeone, que não pôde contar com o jovem português João Félix, teve dois gols anulados pelo VAR no primeiro tempo, marcados pelo argentino Ángel Correa (22) e Álvaro Morata (35).

E no segundo tempo (57) o Atlético ficou com um jogador a menos em campo devido à expulsão do zagueiro Mario Hermoso após uma entrada por trás em um jogador do Betis.

Apesar de todas essas dificuldades, o hispano-brasileiro Diego Costa apareceu e desviou de cabeça para o fundo das redes uma falta cobrada pelo belga Yannick Carrasco.

O gol bastou para garantir a vitória do time madrilenho faltando pouco mais de 15 minutos para o fim do jogo (74).

O Atlético, já classificado para as quartas de final da edição atual da Liga dos Campeões, onde enfrentará o Leipzig, selou sua classificação para a edição de 2020-2021, antes das últimas duas rodadas do campeonato espanhol, quinta-feira e domingo, contra Getafe e Real Sociedad.

– Celta se complica –

O Celta de Vigo (16º) terá que sofrer nas duas últimas rodadas da Liga espanhola para se manter na primeira divisão depois de perder por 2 a 1 neste sábado fora de casa para o Osasuna, que entrou em campo já garantido na elite.

O atacante Santi Mina abriu o placar para os galegos logo aos 10 minutos, finalizando um cruzamento de Iago Aspas dentro da área, mas Enric Gallego empatou logo em seguida, cabeceando uma bola lançada com perfeição pelo equatoriano Pervis Etupiñán (23).

A partida só foi decidida nos acréscimos, quando o jovem lateral-esquerdo do Osasuna José Manuel Arnáiz desviou o cruzamento do zagueiro Oier Sanjurjo (90+1) para o fundo da rede.

Com 36 pontos, o Celta pode ficar com apenas um ponto acima da zona de rebaixamento se o Mallorca vencer no domingo o Sevilha (4º) fora de casa.

— Jogos da 36ª rodada do campeonato espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sábado:

Osasuna – Celta Vigo 2 – 1

Valladolid – Barcelona 0 – 1

Atlético de Madrid – Betis 1 – 0

– Domingo:

(09h00) Espanyol – Eibar

(12h00) Levante – Athletic Bilbao

(14h30) Leganés – Valencia

(17h00) Sevilla – Mallorca

– Segunda-feira:

(14h30) Villarreal – Real Sociedad

Alavés – Getafe

(17h00) Granada – Real Madrid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 80 35 24 8 3 64 21 43

2. Barcelona 79 36 24 7 5 80 36 44

3. Atlético de Madrid 66 36 17 15 4 48 26 22

4. Sevilla 63 35 17 12 6 51 34 17

5. Villarreal 57 35 17 6 12 57 45 12

6. Getafe 53 35 14 11 10 43 34 9

7. Real Sociedad 51 35 15 6 14 53 46 7

8. Valencia 50 35 13 11 11 45 51 -6

9. Granada 50 35 14 8 13 45 42 3

10. Athletic Bilbao 48 35 12 12 11 39 31 8

11. Osasuna 48 36 12 12 12 42 51 -9

12. Levante 43 35 12 7 16 42 49 -7

13. Betis 41 36 10 11 15 47 56 -9

14. Valladolid 39 36 8 15 13 29 40 -11

15. Eibar 36 35 9 9 17 34 51 -17

16. Celta Vigo 36 36 7 15 14 35 46 -11

17. Alavés 35 35 9 8 18 32 53 -21

18. Mallorca 32 35 9 5 21 37 59 -22

19. Leganés 29 35 6 11 18 25 49 -24

20. Espanyol 24 35 5 9 21 27 55 -28

