Barça vence Sevilla (4-1) e fica mais perto dos líderes no Espanhol

O Barcelona conquistou neste domingo uma importante vitória sobre o Sevilla (4-1) no Sánchez Pizjuán e com isso manteve a pressão sobre o líder Real Madrid e o seu perseguidor, o Atlético, na luta pelo título de LaLiga.

Com esta vitória, o clube catalão diminuiu a diferença na classificação ficando a dois pontos da equipe ‘merengue’ e a um do time ‘colchonero’, que empatou em 1 a 1 no dérbi disputado sábado no Bernabéu.

O polonês Robert Lewandowski abriu o placar logo aos 8 minutos, mas a resposta veio em seguida por meio do suíço Ruben Vargas (8′).

No segundo tempo, Fermín López (46′) voltou a colocar o Barça na frente, e a vantagem aumentou com gols do brasileiro Raphinha (65′) e Eric García (89′).

Os jogadores comandados pelo técnico Hansi Flick atacaram primeiro. Um cruzamento, que foi desviado de cabeça por Iñigo Martínez, encontrou na segunda trave Lewandowski, que mandou a bola para o fundo da rede sem que o goleiro do Sevilla, o norueguês Orjan Nyland, conseguisse evitar.

Este bom começo foi, no entanto, ilusório. Poucos minutos depois, Vargas aproveitou um ótimo passe de Saúl Ñíguez para empatar o jogo, o que animou o time local, que sonhava em conquistar uma vitória, algo que não consegue em seu estádio contra o time ‘blaugrana’ nos últimos dez anos.

O jogo acelerado das duas equipes ditou o ritmo num primeiro tempo em que Lamine Yamal teve várias oportunidades sem sucesso e os anfitriões também criaram chances de gol.

Fermín, que no início do segundo tempo entrou no lugar de Gavi depois que este recebeu um cartão amarelo, finalizou com uma cabeçada tranquila após uma magnífica assistência de Pedri fazendo com que o Barça voltasse a ficar na frente.

Pouco depois, aos 52 minutos, o auxiliar anulou um gol do time sevilhano por impedimento claro de Romero e, posteriormente, não marcou um suposto pênalti de Jules Koundé no suíço Djibril Sow, que reclamou de um empurrão do francês.

Enquanto a arquibancada manifestava seu descontentamento com a decisão do árbitro, o terceiro gol veio dos pés de Raphinha, que acertou uma bomba indefensável da entrada da área.

Mas a partida continuou intensa depois de uma dura entrada de Fermín em Sow, que terminou com um cartão vermelho direto após o árbitro consultar o VAR.

Apesar da insistência do Sevilla, o Barcelona se mostrou sólido na defesa.

O time da casa teve alguns bons momentos como o chute do francês Loic Badé que exigiu a defesa de Szczesny antes do final da partida.

Com um jogador a menos, os ‘culés’ garantiram a vitória com um chute colocado de Eric García após uma falta lateral.

– Valencia respira –

Em outro jogo o Valencia ganhou fôlego ao vencer por 2 a 0 o Leganés, adversário direto na luta pela permanência na primeira divisão.

Os gols de Cristhian Ibarguen (29′) e do franco-guineense Mouctar Diakhaby (40′) impulsionaram a equipe ‘Ché’ para a décima oitava posição da tabela, com 22 pontos, um a menos que a equipe madrilenha, décima sétima.

Com esta vitória, o clube valenciano vira a página da eliminação da Copa do Rei nas quartas de final contra o Barcelona, na quinta-feira, após sofrer uma dura goleada de 5 a 0.

Também neste domingo a Real Sociedad (sétima colocada) venceu o Espanyol (16º) por 2 a 1 com um gol de Brais Méndez no fim (84′), que começou o jogo no banco de reservas.

Mais cedo, o Getafe obteve um ótimo resultado ao vencer o Alavés por 1 a 0 no País Basco graças a um pênalti convertido pelo uruguaio Mauro Arambarri, e assim subiu para a décima quarta colocação, com 27 pontos, enquanto o Alavés caiu para a penúltima posição, com 21 pontos.

— Jogos da 23ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Rayo Vallecano – Valladolid 1 – 0

– Sábado:

Celta Vigo – Betis 3 – 2

Athletic Bilbao – Girona 3 – 0

Las Palmas – Villarreal 1 – 2

Real Madrid – Atlético de Madrid 1 – 1

– Domingo:

Alavés – Getafe 0 – 1

Valencia – Leganés 2 – 0

Real Sociedad – Espanyol 2 – 1

Sevilla – Barcelona 1 – 4

– Segunda-feira:

(17h00) Mallorca – Osasuna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 50 23 15 5 3 51 22 29

2. Atlético de Madrid 49 23 14 7 2 38 15 23

3. Barcelona 48 23 15 3 5 64 25 39

4. Athletic Bilbao 44 23 12 8 3 36 20 16

5. Villarreal 40 23 11 7 5 46 34 12

6. Rayo Vallecano 35 23 9 8 6 27 24 3

7. Real Sociedad 31 23 9 4 10 20 20 0

8. Girona 31 23 9 4 10 31 33 -2

9. Osasuna 30 22 7 9 6 27 31 -4

10. Mallorca 30 22 9 3 10 19 28 -9

11. Betis 29 23 7 8 8 27 31 -4

12. Celta Vigo 28 23 8 4 11 34 37 -3

13. Sevilla 28 23 7 7 9 25 34 -9

14. Getafe 27 23 6 9 8 18 17 1

15. Las Palmas 23 23 6 5 12 28 38 -10

16. Espanyol 23 23 6 5 12 22 35 -13

17. Leganés 23 23 5 8 10 19 32 -13

18. Valencia 22 23 5 7 11 24 37 -13

19. Alavés 21 23 5 6 12 25 35 -10

20. Valladolid 15 23 4 3 16 15 48 -33

./bds/rsc/pm/aam